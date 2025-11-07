MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
MEDIA NEWS

Μάρα Ζαχαρέα: Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ είναι πιο ωραία από κοντά, ψηλή, αδύνατη, με γόβα στιλέτο

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Η Μάρα Ζαχαρέα μίλησε στο “Πρωινό” και τον Γρηγόρη Μπάκα, όταν την συνάντησε στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος.

Ο δημοσιογράφος ρώτησε, μεταξύ άλλων, την παρουσιάστρια του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του Star, για τη γνωριμία της με την Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

«Τη γνώρισα στο πλαίσιο ενός συνεδρίου για την ενέργεια, γιατί εγώ συντόνιζα ένα πάνελ. Από κοντά είναι πολύ πιο ωραία από ό,τι τη βλέπεις στην τηλεόραση. Ψηλή, αδύνατη, με γόβα στιλέτο που εγώ δε θα μπορούσα να φορέσω 10 ώρες στη δουλειά. Πολύ συμπαθής, πολύ επικοινωνιακή και ζεστή», είπε αρχικά η Μάρα Ζαχαρέα.

«Δεν μπορώ να πω εγώ αν ήρθε στη χώρα μας για… ζωάρα, είναι πολύ νωρίς. Σημασία έχουν οι διπλωματικές κινήσεις που θα κάνει στη γεωπολιτική σκακιέρα. Είναι πολύ νωρίς ακόμα να την κρίνουμε. Έχει μία εξωστρέφεια που συχνά έχει αποτελέσματα», σημείωσε η Μάρα Ζαχαρέα.

Μάρα Ζαχαρέα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 54 λεπτά πριν

Νέοι βανδαλισμοί και φθορές σε σχολεία του Δήμου Καλαμαριάς – Δείτε φωτογραφίες

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 2 ώρες πριν

Χολαργός: “Είχε βγάλει το κινητό του και τον φωτογράφιζε” λέει ο πατέρας του 10χρονου που προσπάθησε να το παρασύρει ο 69χρονος

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 17 ώρες πριν

Ημαθία: Αιματηρή απόπειρα ληστείας στο φράγμα του Αλιάκμονα – Εκπυρσοκρότησε το όπλο του δράστη, τραυματίστηκε ο ίδιος

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 17 ώρες πριν

Τζόκερ: Ένας υπερτυχερός κέρδισε 2,3 εκατ. ευρώ – Δείτε τους τυχερούς αριθμούς

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 24 ώρες πριν

Απίστευτος καβγάς Χρήστου Γιαννούλη-Πέτρου Παππά: Είσαι σαλτιμπάγκος – Εσείς παρακαλάγατε στα 4 τον Τσίπρα να σας πάρει στο κόμμα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 22 ώρες πριν

Χειροπέδες σε πέντε διακινητές για παράνομη μεταφορά μεταναστών σε περιοχές της Θράκης