Μάρα Ζαχαρέα: Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ είναι πιο ωραία από κοντά, ψηλή, αδύνατη, με γόβα στιλέτο

Η Μάρα Ζαχαρέα μίλησε στο “Πρωινό” και τον Γρηγόρη Μπάκα, όταν την συνάντησε στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος.

Ο δημοσιογράφος ρώτησε, μεταξύ άλλων, την παρουσιάστρια του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του Star, για τη γνωριμία της με την Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

«Τη γνώρισα στο πλαίσιο ενός συνεδρίου για την ενέργεια, γιατί εγώ συντόνιζα ένα πάνελ. Από κοντά είναι πολύ πιο ωραία από ό,τι τη βλέπεις στην τηλεόραση. Ψηλή, αδύνατη, με γόβα στιλέτο που εγώ δε θα μπορούσα να φορέσω 10 ώρες στη δουλειά. Πολύ συμπαθής, πολύ επικοινωνιακή και ζεστή», είπε αρχικά η Μάρα Ζαχαρέα.

«Δεν μπορώ να πω εγώ αν ήρθε στη χώρα μας για… ζωάρα, είναι πολύ νωρίς. Σημασία έχουν οι διπλωματικές κινήσεις που θα κάνει στη γεωπολιτική σκακιέρα. Είναι πολύ νωρίς ακόμα να την κρίνουμε. Έχει μία εξωστρέφεια που συχνά έχει αποτελέσματα», σημείωσε η Μάρα Ζαχαρέα.