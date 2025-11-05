MENOY

Μακελειό στα Βορίζια: Επίθεση στο συνεργείο του MEGA μετά τη σύλληψη των τριών αδελφών – Δείτε βίντεο

Επίθεση δέχθηκε το συνεργείο της εκπομπής “Live News” του MEGA, που βρέθηκε σε ξενοδοχείο στο Τυμπάκι, για την υπόθεση με το μακελειό στα Βορίζια στο Ηράκλειο.

Συγκεκριμένα ένας άνδρας επιτέθηκε στον εικονολήπτη με σκοπό να του πάρει την κάμερα, όταν το συνεργείο βρέθηκε στο ξενοδοχείο στο Τυμπάκι, όπου φέρεται να έμενε ο ένας εκ των κατηγορουμένων για το μακελειό στα Βορίζια στο Ηράκλειο.

Το “Live News” μετά από επικοινωνία με την ιδιοκτήτρια και αφού το επέτρεψε η ίδια, πήγε στο ξενοδοχείο ώστε να διαπιστωθεί αν όντως βρίσκεται ακόμα σε λειτουργία.

Τα τρία μέλη της μίας οικογένειας, ηλικίας 19, 27 και 29 ετών, τα οποία αναζητούνταν καθώς φέρεται να είχαν συμμετοχή στο αιματηρό περιστατικό παραδόθηκαν το απόγευμα της Τρίτης στις αστυνομικές αρχές.

