“Λύγισε” η Ναταλί Κάκκαβα: “Με θεωρούν ανεπιθύμητη και όλα αυτά τα διαβάζουν τα παιδιά μου”

THESTIVAL TEAM

Για τον καβγά που έγινε στο δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Σαρωνικού μίλησε συγκινημένη η Ναταλί Κάκκαβα, η οποία ήταν καλεσμένη στο πλατό της εκπομπής «Buongiorno».

«Επιτρέψτε μου τη συγκίνησή μου, γιατί τώρα που το ξαναβλέπω, το ξαναβιώνω. Τι περνάω, Φαίη…», είπε αρχικά η Ναταλί Κάκκαβα.

Η Ναταλί Κάκκαβα είπε στη συνέχεια συγκινημένη: «Έχω επιλέξει να ασχοληθώ με την τοπική αυτοδιοίκηση με πολύ μεγάλη χαρά και χωρίς κανένα στόχο και σκοπό. Ήθελα, επειδή αγαπώ τον τόπο μου, έναν τόπο που επιλέξαμε με τον Γρηγόρη, συγχώρεσέ με, να είμαι εκεί με τα παιδιά μας.

Είμαι ευλογημένη που ζω εκεί και μακάρι μέχρι το τέλος της ζωής μας να είμαστε εκεί. Υπάρχουν άνθρωποι που μου λένε να σηκωθώ και να φύγω και ότι είμαι ανεπιθύμητη. Και αυτά τα διαβάζουν και τα παιδιά μου. Και όλα αυτά γιατί αποφάσισα να στηρίξω έναν άνθρωπο, έναν νέο άνθρωπο, γιατί πίστεψα ότι αυτός ο άνθρωπος θα κάνει τη διαφορά».

