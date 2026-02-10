MENOY

MEDIA NEWS

Λόλα Νταϊφά: Η καινούργια εκπομπή με τον Παναγιώτη Στάθη δεν θα έπρεπε να λέγεται Καλημέρα Ελλάδα , τελείωσε μαζί με τον Γιώργο Παπαδάκη

|
THESTIVAL TEAM

Η Λόλα Νταϊφά παραχώρησε δηλώσεις στις κάμερες των ψυχαγωγικών εκπομπών σχολιάζοντας τις πρόσφατες αποχωρήσεις και τις αλλαγές στο τηλεοπτικό τοπίο.

Αναφερόμενη στην αποχώρηση της Άννας Λιβαθυνού από το Καλημέρα Ελλάδα αλλά και στην έξοδο της Ελένης Τσολάκη από τη δική της εκπομπή, ξεκαθάρισε: «Πραγματικά τώρα, δεν είμαι μέσα στον ΑΝΤ1 για να δω πώς έγινε αυτό το πράγμα. Δηλαδή γιατί έφυγαν. Είναι αυτά που ακούμε; Είναι αυτά που δεν ακούμε; Είναι αυτά που δεν ξέρουμε;».

Η ίδια εμφανίστηκε πάντως αισιόδοξη για τη συνέχεια των δύο παρουσιαστριών, τονίζοντας: «Νομίζω όμως ότι και οι δύο οι κυρίες θα βρούνε το δρόμο τους. Δεν χάνεται κανείς τελικά, όταν θέλει να δουλέψει και όταν θέλει να υπάρχει στην τηλεόραση σοβαρά».

Σε άλλο σημείο, η Λόλα Νταϊφά αναφέρθηκε στη μεγάλη απώλεια του Γιώργου Παπαδάκη, λέγοντας: «Είναι μια μεγάλη απώλεια, το υπογράφω. Ο Παπαδάκης ξεκίνησε μια εκπομπή η οποία κράτησε τριάντα τόσα χρόνια. Η αντίρρησή μου είναι ότι η καινούργια εκπομπή με τον Παναγιώτη Στάθη δεν θα έπρεπε να λέγεται “Καλημέρα Ελλάδα”. Το “Καλημέρα Ελλάδα” τελείωσε μαζί με τον Γιώργο Παπαδάκη».

Λόλα Νταϊφά

