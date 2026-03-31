Λίτσα Πατέρα: Ο θάνατος του Γιώργου Παπαδάκη είναι ένας πόνος στην καρδιά μας

Το συναισθηματικό βάρος που φέρει η απώλεια του Γιώργου Παπαδάκη υπογράμμισε η Λίτσα Πατέρα. Η αστρολόγος εξομολογήθηκε πως ο θάνατος του δημοσιογράφου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στα 74 του χρόνια από ανακοπή καρδιάς, τον περασμένο Ιανουάριο, εξακολουθεί να της προκαλεί πόνο, αφού δεν το περίμενε κανείς.

«Είναι ένας πόνος στην καρδιά μας για τον Γιώργο (Παπαδάκη), ο οποίος ήταν ο φίλος, ο άντρας, ο πατέρας… ό,τι θέλαμε. Και δεν το φανταζόμασταν. Δεν το περιμέναμε αυτό το απρόβλεπτο και είναι ένας πόνος», ανέφερε η Λίτσα Πατέρα στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα», την Τρίτη 31 Μαρτίου.

Κατά τη διάρκεια των δηλώσεών της, η αστρολόγος κλήθηκε να σχολιάσει τα σενάρια που θέλουν την Ελένη Μενεγάκη να επιστρέφει στον ANT1, με την ίδια να ξεκαθαρίζει: «Δεν έχω ακούσει τίποτα παιδιά, και όλα αυτά μάλλον είναι… φήμες. Με το καλό όποιος έρθει θα τον καλοδεχτούμε, εμείς είμαστε στο σπίτι μας εδώ, όποιος έρχεται. Δεν μπορώ να μιλήσω για κάποιον άλλον. Πώς είναι η διάθεσή του, τι θέλει απ’ τη ζωή του, τι κάνει… Δεν έχω τίποτα να σας απαντήσω πάνω σε αυτό».

Παράλληλα, ανέδειξε τη στενή σύνδεσή της με τον ANT1, από τον οποίο δεν έχει καμία πρόθεση να αποχωρήσει. «Ποτέ δεν σκέφτηκα να φύγω από τον ΑΝΤ1. Θα φύγω μόνο αν με διώξουν. Είμαι από την πρώτη μέρα, όχι της τηλεόρασης, του ραδιοφώνου. Και έχω ρίζες, αγαπάω ακόμα και το κτίριο που λέει ο λόγος. Και μου φαίνεται αδιανόητο», σημείωσε.