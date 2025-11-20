Λιλή Πυράκη: Ζήτησα συγγνώμη από τον Κωνσταντίνο Βασάλο

Στην εκπομπή «Ώρα για Ψυχαγωγία» με τον Γιώργο Κρικοριάν φιλοξενήθηκε η Λιλή Πυράκη. Η δημοσιογράφος μίλησε για την πορεία της στο Breakfast@star και σχολίασε επίσης τον Κωνσταντίνο Βασάλο.

«Έχω πολλή ψυχραιμία σαν άνθρωπος. Στο Breakfast@star περνάμε πολύ ωραία, αλλά βέβαια όλοι αυτό λένε. Παρ’ όλα αυτά, είναι αλήθεια. Δεν περίμενα ότι η εκπομπή θα πάει τέσσερα χρόνια, ίσως επειδή είχε ολοκληρωθεί στο χρόνο η προηγούμενη εκδοχή με Καρτελιά και Παπίλα», είπε αρχικά η Λιλή Πυράκη.

Η Λιλή Πυράκη είπε στη συνέχεια: «Είχα πει κάτι για τον Κωνσταντίνο Βασάλο, το οποίο βγήκε επικριτικό, σαν να κουνούσα το δάχτυλο και το μετάνιωσα. Του ζήτησα συγγνώμη!

Είχαμε μετακομίσει με τον σύζυγό μου και το παιδί μας στην Αγγλία πριν μερικά χρόνια. Δεν μου άρεσε ο καιρός και η ζωή εκεί. Είχα κάνει ένα τατουάζ για να βλέπω και να θυμάμαι πως ότι κάνεις με αγάπη για την οικογένειά σου, δεν σε απογοητεύει».