MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
MEDIA NEWS

Λιλή Πυράκη: Ζήτησα συγγνώμη από τον Κωνσταντίνο Βασάλο

|
THESTIVAL TEAM

Στην εκπομπή «Ώρα για Ψυχαγωγία» με τον Γιώργο Κρικοριάν φιλοξενήθηκε η Λιλή Πυράκη. Η δημοσιογράφος μίλησε για την πορεία της στο Breakfast@star και σχολίασε επίσης τον Κωνσταντίνο Βασάλο.

«Έχω πολλή ψυχραιμία σαν άνθρωπος. Στο Breakfast@star περνάμε πολύ ωραία, αλλά βέβαια όλοι αυτό λένε. Παρ’ όλα αυτά, είναι αλήθεια. Δεν περίμενα ότι η εκπομπή θα πάει τέσσερα χρόνια, ίσως επειδή είχε ολοκληρωθεί στο χρόνο η προηγούμενη εκδοχή με Καρτελιά και Παπίλα», είπε αρχικά η Λιλή Πυράκη.

Η Λιλή Πυράκη είπε στη συνέχεια: «Είχα πει κάτι για τον Κωνσταντίνο Βασάλο, το οποίο βγήκε επικριτικό, σαν να κουνούσα το δάχτυλο και το μετάνιωσα. Του ζήτησα συγγνώμη!

Είχαμε μετακομίσει με τον σύζυγό μου και το παιδί μας στην Αγγλία πριν μερικά χρόνια. Δεν μου άρεσε ο καιρός και η ζωή εκεί. Είχα κάνει ένα τατουάζ για να βλέπω και να θυμάμαι πως ότι κάνεις με αγάπη για την οικογένειά σου, δεν σε απογοητεύει».

Λιλή Πυράκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 7 ώρες πριν

Χαλκιδική: Αγέλη λύκων στα Ελαιοχώρια – Προβληματισμένοι οι κάτοικοι

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 23 ώρες πριν

Συσκέψεις και τηλεδιασκέψεις για την προετοιμασία των περιοδειών στους 16 νομούς της Μακεδονίας και Θράκης και στα Βαλκάνια

ΔΙΕΘΝΗ 10 ώρες πριν

Κύπρος: Σε κρίσιμη κατάσταση 26χρονος – Νεαρή τον κατήγγειλε για παρενόχληση και ο πατέρας της τον μαχαίρωσε

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 20 ώρες πριν

Στο Hall of Fame του παγκόσμιου τένις ο Ρότζερ Φέντερερ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 7 ώρες πριν

Πέθανε ο 22χρονος που είχε καταπιεί ολόκληρο μπέργκερ στο Κορωπί

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 8 ώρες πριν

Διαμαντοπούλου για Τσίπρα: Είναι απειλή για το ΠΑΣΟΚ ένας πολιτικός που ηττήθηκε 5 φορές και το κόμμα του υπέστη 7 διασπάσεις;