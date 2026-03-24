Λιάγκας σε Δέσποινα Καμπούρη: Ήρθες σε αυτή την εκπομπή και έχει αλλάξει η ζωή σου προς το καλύτερο, βιώνεις μια καταξίωση

THESTIVAL TEAM

Έναν χιουμοριστικό διάλογο με τη Δέσποινα Καμπούρη είχε κατά τη διάρκεια του «Πρωινού», την Τρίτη 24 Μαρτίου, ο Γιώργος Λιάγκας.

Πιο συγκεκριμένα, με αφορμή το ρεπορτάζ για την υπογειοποίηση της λεωφόρος Ποσειδώνος, στο Ελληνικό, ο παρουσιαστής είπε στη δημοσιογράφο: «Η Δέσποινα Καμπούρη θα το χαρεί που έχει σπίτι εκεί και έχει πάρει αξία. Εσύ κανονικά με τα ρεπορτάζ αυτά που δίνουν υπεραξία στο σπίτι σου, θα πρέπει να μου δίνεις κάτι κι εμένα.

Όλα για σένα γίνονται Καμπούρη. Ήρθες σε αυτή την εκπομπή και έχει αλλάξει η ζωή σου, μέχρι και η αξία του σπιτιού σου. Σε βρίζουν στα social, σου αυξήσαμε την αξία του σπιτιού, έχει αλλάξει η ζωή σου προς το καλύτερο. Τι άλλο; Βιώνεις μια καταξίωση».

«Σε ευχαριστώ Γιώργο, να είσαι καλά», αρκέστηκε να απαντήσει η Δέσποινα Καμπούρη, η οποία τις τελευταίες ημέρες έχει μπει στο στόχαστρο λόγω των πρόσφατων δηλώσεών της για το gay pride.

Γιώργος Λιάγκας Δέσποινα Καμπούρη

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 19 ώρες πριν

Κώστας Τερζάκης: Πήγα καλεσμένος στην εκπομπή της Ελένης Μενεγάκη ως “Ευλογητός”, έκανε τρομερή τηλεθέαση

ΔΙΕΘΝΗ 16 ώρες πριν

Νέα Υόρκη: Βίντεο ντοκουμέντο από τη μοιραία σύγκρουση του αεροσκάφους με το πυροσβεστικό στο αεροδρόμιο La Guardia

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 22 ώρες πριν

Άγριο ξύλο σε ερασιτεχνικό αγώνα ποδοσφαίρου στην Κοζάνη – Τραυματισμοί και συλλήψεις

ΔΙΕΘΝΗ 20 ώρες πριν

Τραγωδία στην Κολομβία: Συνετρίβη μεταγωγικό αεροσκάφος που μετέφερε πάνω από 110 στρατιώτες – Δείτε βίντεο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 18 ώρες πριν

Κιλκίς: Στην δομή φιλοξενίας προσφύγων ο Πλεύρης – “Ανάγκη για αυστηρή εφαρμογή της μεταναστευτικής πολιτικής”

ΥΓΕΙΑ 10 ώρες πριν

Κεράσια: Τα πέντε πιο σημαντικά οφέλη υγείας – Τι ισχύει με την αποτοξίνωση του οργανισμού