Λιάγκας σε Δέσποινα Καμπούρη: Ήρθες σε αυτή την εκπομπή και έχει αλλάξει η ζωή σου προς το καλύτερο, βιώνεις μια καταξίωση

Έναν χιουμοριστικό διάλογο με τη Δέσποινα Καμπούρη είχε κατά τη διάρκεια του «Πρωινού», την Τρίτη 24 Μαρτίου, ο Γιώργος Λιάγκας.

Πιο συγκεκριμένα, με αφορμή το ρεπορτάζ για την υπογειοποίηση της λεωφόρος Ποσειδώνος, στο Ελληνικό, ο παρουσιαστής είπε στη δημοσιογράφο: «Η Δέσποινα Καμπούρη θα το χαρεί που έχει σπίτι εκεί και έχει πάρει αξία. Εσύ κανονικά με τα ρεπορτάζ αυτά που δίνουν υπεραξία στο σπίτι σου, θα πρέπει να μου δίνεις κάτι κι εμένα.

Όλα για σένα γίνονται Καμπούρη. Ήρθες σε αυτή την εκπομπή και έχει αλλάξει η ζωή σου, μέχρι και η αξία του σπιτιού σου. Σε βρίζουν στα social, σου αυξήσαμε την αξία του σπιτιού, έχει αλλάξει η ζωή σου προς το καλύτερο. Τι άλλο; Βιώνεις μια καταξίωση».

«Σε ευχαριστώ Γιώργο, να είσαι καλά», αρκέστηκε να απαντήσει η Δέσποινα Καμπούρη, η οποία τις τελευταίες ημέρες έχει μπει στο στόχαστρο λόγω των πρόσφατων δηλώσεών της για το gay pride.