Λιάγκας για την επίθεση σκύλων στην Πιερία: “Η γυναίκα του χαροπαλεύει στη ΜΕΘ και αυτός κάνει διακοπές, έχω πάθει σοκ”

Ο Γιώργος Λιάγκας αποκάλυψε σήμερα στο “Πρωινό” πως ένας Γερμανός, η γυναίκα του οποίου βρίσκεται στη ΜΕΘ μετά από επίθεση σκύλων στην Πιερία, ζήτησε 1.000 ευρώ για να δώσει συνέντευξη στην εκπομπή.

«Με έχει σοκάρει αυτό!», είπε αρχικά ο Γιώργος Λιάγκας στο “Πρωινό”.

Ο παρουσιαστής είπε στη συνέχεια: «Απευθυνθήκαμε στον άντρα της Γερμανίδας για να μας δώσει πληροφορίες. Ο άντρας της συνεχίζει κανονικά τις διακοπές του στη χώρα μας και λέει “αφού είναι στη ΜΕΘ, τι να κάτσω εγώ απ’ έξω να κάνω;”. Η γυναίκα του είναι στη ΜΕΘ και αυτός κάνει διακοπές.

Του ζητήσαμε συνέντευξη και μας είπε ότι θέλει 1.000 ευρώ! Να πάρει πρώτα τα χρήματα σε λογαριασμό και μετά να μας δώσει συνέντευξη. Όπως σας το λέω, η γυναίκα του χαροπαλεύει στη ΜΕΘ και αυτός ζήτησε από τη Γιώτα Κηπουρού και άλλους συναδέλφους 1.000 ευρώ».

«Έχω πάθει σοκ από το πρωί, έχω συγκλονιστεί», ανέφερε επίσης ο Γιώργος Λιάγκας.