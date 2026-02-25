MENOY

MEDIA NEWS

Λάμπρος Κωνσταντάρας: Με στηρίζει το Open και το στηρίζω κι εγώ, είμαι ικανοποιημένος από τις συμφωνίες που έχουμε

Για την εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ», την Ιωάννα Μαλέσκου και τη συνεργασία του με το Open μίλησε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας σε δηλώσεις του στην εκπομπή «Το Πρωινό».

«Δεν θα σχολιάσω εγώ λόγια άλλων. Εγώ έχω ευθύνη γι’ αυτά που λέω εγώ. Δεν θα κάνω ερμηνείες, ούτε θέλω, ούτε με αφορούν», είπε αρχικά ο Λάμπρος Κωνσταντάρας.

Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας είπε στη συνέχεια: «Δεν ξέρω αν θα είναι η Ιωάννα Μαλέσκου του χρόνου, είναι νωρίς ακόμα. Δεν έχουμε κανένα θέμα με την Ιωάννα. Είμαστε καλά και πάμε καλά. Όσο και να γράφουν ότι κάτι γίνεται, τίποτα δεν γίνεται. Λυπάμαι που σας το χαλάω».

Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας ανέφερε επίσης: «Είμαι αρκετά ικανοποιημένος με την εκπομπή, αλλά θέλω και πολύ παραπάνω. Η εκπομπή είναι έξι μήνες τώρα και είναι νωρίς. Βέβαια, το νωρίς είναι σχετικό, γιατί άλλες εκπομπές δεν φτάνουν στους έξι μήνες.

Θέλω να πιστεύω πως όταν σχεδιάζουμε εκπομπές, τις σχεδιάζουμε με ορίζοντα μακροχρόνιο και όχι για να βγάλουμε τη σεζόν. Με στηρίζει το Open και το στηρίζω κι εγώ. Είμαι ικανοποιημένος από τις συμφωνίες που έχουμε, οπότε δεν έχω λόγο να ακούσω κάτι άλλο».

