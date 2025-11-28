Λάμπρος Κωνσταντάρας: “Έχουμε πει πολλά, τα αφήνω πίσω” – Κατερίνα Καινούργιου: “Μπορεί να είναι κακές στιγμές και των δύο”

Η Κατερίνα Καινούργιου και ο Λάμπρος Κωνσταντάρας βρέθηκαν στο πλατό της Super Κατερίνας το μεσημέρι της Παρασκευής, όπου είχαν μια ευχάριστη συζήτηση και άφησαν πίσω τους κάθε πιθανή παρεξήγηση του παρελθόντος.

«Δεν ξέρω αν πριν από μερικά χρόνια θα τα λέγαμε ποτέ τηλεοπτικά, γιατί είμαστε και οι δύο έντονες προσωπικότητες, τα λέμε έξω από τα δόντια και πολλές φορές μπορεί να παρεξηγούμαστε… Σημασία όμως έχει ότι και εγώ και αυτός είναι στην καλύτερή του φάση και τώρα νομίζω είναι η πιο σωστή στιγμή να συναντηθούμε τηλεοπτικά», ανέφερε αρχικά η Κατερίνα Καινούργιου, καλωσορίζοντας τον Λάμπρο Κωνσταντάρα με μια θερμή αγκαλιά.

«Παρότι στο παρελθόν μπορεί να έχουμε διαπληκτιστεί, θεωρώ ότι είσαι πολύ καλό παιδί, με πολλές ευαισθησίες, αγαπάς πολύ αυτή τη δουλειά, απλά παθαίνεις αυτό που παθαίνω κι εγώ, κάτι μπορεί να σε πειράξει, να το πεις πιο έντονα», δήλωσε στη συνέχεια η παρουσιάστρια, με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα να απαντά: «Προσπάθησα να το αλλάξω, δεν τα καταφέρνω πάντα».

«Είναι η αλήθεια σου. Εγώ προτιμώ τέτοιες τηλεοπτικές προσωπικότητες, από τους παρουσιαστές και τις παρουσιάστριες που είναι όλα τέλεια μπροστά από τις κάμερες και πίσω φέρονται πάρα πολύ άσχημα στον κόσμο. Ενώ λένε ότι όλα είναι καλά, πάνε και λένε θέλω να απολυθεί αυτός, θέλω να απολυθεί εκείνος, φταίνε πάντα οι γύρω και δεν παίρνουν ποτέ την ευθύνη εκείνοι. Οπότε προτιμώ ανθρώπους που είναι πιο ειλικρινείς και ανήκεις σε αυτή την κατηγορία», σχολίασε η Κατερίνα Καινούργιου.

Στη συνέχεια, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας πρόσθεσε: «Θέλω να βλέπω όλες τις εκπομπές. Το πρωί, επειδή έχω φίλους παντού, θέλω πρώτα να βλέπω τις εκπομπές των φίλων μου και είπα πρόσφατα ότι φέτος βλέπω περισσότερο από ποτέ την Κατερίνα, γιατί βγάζει τόσο γλυκό vibe, έπεσε και η ένταση. Είναι άδικο να λέει κάποιος ότι η εκπομπή πάει καλά επειδή είσαι έγκυος. η εκπομπή κάνει νούμερα επειδή είναι καλή».

Τότε, η παρουσιάστρια απάντησε: «Εγώ πριν ξεκινήσω θα δω τον Λιάγκα, δεν κάνω πλάκα. Έχει πολύ ωραία θεματολογία και θεωρώ άδικα κάποια δημοσιεύματα από τώρα να λένε ποιος είναι ο αντικαταστάτης του για του χρόνου. Με κανέναν δεν έχω να χωρίσω τίποτα. Λάθη έχουν γίνει και μεταξύ μας και με την Φαίη, είναι χαζό όλο αυτό, δεν έχεις να χωρίσεις τίποτα. Μπορεί μελλοντικά να βρεθούμε κάπου όλοι μαζί».

Κλείνοντας τη συζήτηση, ο Λάμπρος είπε: «Επειδή έχουμε πει πολλά, εμένα μου αρέσει να τα αφήνω πίσω».

«Μπορεί να είναι κακές στιγμές και των δύο ανθρώπων και να γίνει όλο λάθος. Ούτως ή άλλως εμείς οι δύο δεν έχουμε κάτι να χωρίσουμε», κατέληξε η Κατερίνα Καινούργιου.