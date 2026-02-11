Λάκης Λαζόπουλος: Μόλις άκουσα το Ferto του Ακύλα μου θύμισε τον πατέρα μου

Με το πρώτο Αλ Τσαντίρι Νιουζ για το 2026, ο Λάκης Λαζόπουλος έκανε την εμφάνισή του το βράδυ της Τετάρτης στις οθόνες μας μέσα από το πρόγραμμα του Μεγάλου Καναλιού.

Με το που είπε το «καλησπέρα», δεν έχασε την ευκαιρία να ρίξει μια παιχνιδιάρικη… ματιά στους «απέναντι» της βραδιάς – δηλαδή στον Α’ Ημιτελικό για τον εθνικό τελικό της Eurovision 2026. Και πιο συγκεκριμένα, στο μεγάλο φαβορί για να εκπροσωπήσει φέτος την Ελλάδα, τον Ακύλα.

Πιο συγκεκριμένα, ο Λάκης Λαζόπουλος σημείωσε χαρακτηριστικά πως “φερ’ το, φερ’ το, φερ’ το! Το ‘φερα το ’26, κυρία μου, το ‘φερα. Λύσσαξες να ‘ρθει και ήρθε! Καλή χρονιά είπαμε; Δεν είπαμε. Ναι, και που την είπα… έγινε; Θα είναι; Μπήκε ο καινούργιος χρόνος. Βροχές, καταιγίδες, αέρηδες”.

“Αυτό το “φέρε, φέρε, Ferto, Ferto”, μόλις το άκουσα, μου θύμισε τον πατέρα μου. Ο πατέρας μου έμπαινε εξαντλημένος από τη δουλειά και, μόλις έμπαινε, καθόταν στο κρεβάτι και άρχιζε. Φέρε το αυτό, φέρε το και ψάχναμε όλοι να δούμε τι στο διάολο θέλει. Πιάναμε τη μπανάνα και ήθελε το ψαλίδι, τρέχαμε σαν τρελοί και γω και η μάνα μου και ο αδελφός μου για να του τα φέρουμε”.

“Μια μέρα μου λέει “φερτο, παιδί μου, φέρτο”, βγαίνω στο δρόμο, πιάνω έναν άγνωστο και του λέω “έλα μέσα, σε θέλει ο πατέρας μου”. Με ρώτησε απορρημένος και του πα… μπες μέσα και βρείτε τα, δεν ξέρω” πρόσθεσε εν συνεχεία, με χιούμορ, ο Λάκης Λαζόπουλος στο νέο “Αλ Τσαντίρι Νιουζ” του MEGA.