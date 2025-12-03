Λάκης Λαζόπουλος κατά Γιώργου Λιάγκα: Είναι η ώρα να μάθεις και μερικά ανέκδοτα με δεξιούληδες

Για μια ακόμα φορά έφερε ο Λάκης Λαζόπουλος το “Αλ Τσαντίρι Νιουζ” στους τηλεοπτικούς μας δέκτες, το βράδυ της Τετάρτης μέσα από τη συχνότητα του MEGA, για να ασχοληθεί και πάλι με τον Γιώργο Λιάγκα περνώντας από κόσκινο όλη την τηλεοπτική και όχι μόνο επικαιρότητα.

Έτσι, μεταξύ άλλων, ο λαοφιλής κωμικός εστίασε στον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε πριν από λίγες μέρες ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής τόσο τη σύλληψη της Δήμητρας Ματσούκα για παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας όσο και την έξοδο του Πάνου Ρούτσι σε νυχτερινό κέντρο.

Προβάλλοντας τη στιγμή που το Πρωινό γνωστοποίησε τη σύλληψη της γνωστής ηθοποιού, λοιπόν, ο Λάκης Λαζόπουλος τόνισε τα εξής για τον Πάνο Ρούτσι στον αέρα του Μεγάλου Καναλιού.

“Έπιασες τον Ρούτσι που πήγε να πιει ένα ποτό στην Άντζελα, αφού είπες πρώτα το λογύδριο των δεξιών, ότι “σεβόμαστε τον κάθε πατέρα, τον κάθε χαροκαμένο” και αυτά τα δεξιά ψεύτικα λόγια που τα λέτε επί τροχάδην μέχρι να φτάσετε στο αλλά. Για να πεις εν τέλει ότι δεν είναι σωστή εικόνα αυτή”.

“Αυτό είναι το θέμα, αυτό θέλει να πει. Ένας άνθρωπος που χάνει το παιδί του, η ψυχή του το ξέρει. Η απώλεια είναι ένα φορτίο που θα το κουβαλάει είτε το βλέπεις εσύ είτε δεν το βλέπεις. Επειδή αυτός δεν είναι τηλεοπτικός σταρ για να προσέχει την εικόνα του, το μόνο που κάνει είναι να παλεύει με τις στροφές που κάνει μέσα η ψυχή του. Μέρα με τη μέρα. Οπότε και το ποτό μέσα στη ζωή είναι”.

“Και ένα τραγούδι μέσα στη ζωή είναι. Και ένα γέλιο μέσα στη ζωή είναι. Γιατί σε λίγο θα καταλήξετε στο συμπέρασμα ότι τα παιδιά, που ήταν μες στο τρένο, ήταν όλοι αριστεροί και τους γονείς τους ανέλαβαν οι καθοδηγητές της Αριστεράς. Είναι τα παιδιά του κόσμου όλου, όλης της κοινωνίας και δεν ξεχωρίζει κανείς κανέναν. Νομίζω ότι είναι η ώρα να μάθεις και μερικά ανέκδοτα με δεξιούληδες” πρόσθεσε, ακόμα, ο ηθοποιός στο νέο “Αλ Τσαντίρι Νιούζ” το βράδυ της Τετάρτης.

Πηγή: zappit.gr