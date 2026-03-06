Κυκλοφόρησε επίσημα το τραγούδι του Ισραήλ για τη φετινή Eurovision – Κεκλεισμένων των θυρών η παρουσίαση λόγω του πολέμου

Στην επίσημη παρουσίαση του τραγουδιού με το οποίο θα διαγωνιστεί στην επόμενη Eurovision, προχώρησε το Ισραήλ.

Ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας της χώρας (ΚΑΝ), σε ειδική εκπομπή που έβγαλε στον αέρα το βράδυ της Πέμπτης (05/03) έδωσε στην κυκλοφορία το κομμάτι, που φέρει τον τίτλο “Michelle”.

Το video clip του τραγουδιού δόθηκε στη δημοσιότητα κεκλεισμένων των θυρών, χωρίς δηλαδή την παρουσία κοινού στο στούντιο, εν μέσω της πολεμικής σύρραξης που βρίσκεται σε εξέλιξη στη Μέση Ανατολή, με πρωταγωνιστές τους Ισραήλ-ΗΠΑ και το Ιράν.

Ο 28χρονος Noam Bettan θα πετάξει φέτος με τα ισραηλινά χρώματα στη Βιέννη και κατά τη διάρκεια της ειδικής εκπομπής ερμήνευσε και κάποιες παλαιότερες συμμετοχές με τις δύο τελευταίες εκπροσώπους της χώρας, Yuval Raphael (2025) και Eden Golan (2024).

Όπως ήταν λογικό, η δημοσιοποίηση του τραγουδιού προκάλεσε σωρεία αντιδράσεων στα social media, με τη συντριπτική πλειοψηφία των ξένων ακροατών να επισημαίνουν πως η ισραηλινή συμμετοχή θα διχάσει και φέτος, παίρνοντας “πριμ” στο televoting στη σκιά δύο πολεμικών συγκρούσεων στις οποίες έχει εμπλακεί τα τελευταία χρόνια.