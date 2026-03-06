MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
MEDIA NEWS

Κυκλοφόρησε επίσημα το τραγούδι του Ισραήλ για τη φετινή Eurovision – Κεκλεισμένων των θυρών η παρουσίαση λόγω του πολέμου

|
THESTIVAL TEAM

Στην επίσημη παρουσίαση του τραγουδιού με το οποίο θα διαγωνιστεί στην επόμενη Eurovision, προχώρησε το Ισραήλ.

Ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας της χώρας (ΚΑΝ), σε ειδική εκπομπή που έβγαλε στον αέρα το βράδυ της Πέμπτης (05/03) έδωσε στην κυκλοφορία το κομμάτι, που φέρει τον τίτλο “Michelle”.

Το video clip του τραγουδιού δόθηκε στη δημοσιότητα κεκλεισμένων των θυρών, χωρίς δηλαδή την παρουσία κοινού στο στούντιο, εν μέσω της πολεμικής σύρραξης που βρίσκεται σε εξέλιξη στη Μέση Ανατολή, με πρωταγωνιστές τους Ισραήλ-ΗΠΑ και το Ιράν.

Ο 28χρονος Noam Bettan θα πετάξει φέτος με τα ισραηλινά χρώματα στη Βιέννη και κατά τη διάρκεια της ειδικής εκπομπής ερμήνευσε και κάποιες παλαιότερες συμμετοχές με τις δύο τελευταίες εκπροσώπους της χώρας, Yuval Raphael (2025) και Eden Golan (2024).

Όπως ήταν λογικό, η δημοσιοποίηση του τραγουδιού προκάλεσε σωρεία αντιδράσεων στα social media, με τη συντριπτική πλειοψηφία των ξένων ακροατών να επισημαίνουν πως η ισραηλινή συμμετοχή θα διχάσει και φέτος, παίρνοντας “πριμ” στο televoting στη σκιά δύο πολεμικών συγκρούσεων στις οποίες έχει εμπλακεί τα τελευταία χρόνια.

Eurovision 2026 Ισραήλ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 19 ώρες πριν

Την Παρασκευή η καταβολή αναδρομικών σε 1.015 συνταξιούχους από τον e-ΕΦΚΑ

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 3 ώρες πριν

Voucher ΔΥΠΑ 750 ευρώ: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι και πότε πληρώνονται

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 6 ώρες πριν

Κινηματογραφική σύλληψη οδηγού στη Θεσσαλονίκη: Δεν σταμάτησε σε έλεγχο και παραβίασε stop – Κατάπιε ναρκωτικά και πήγε νοσοκομείο

ΔΙΕΘΝΗ 19 ώρες πριν

Το Ιράν αρνείται ότι στοχοποίησε την πρεσβεία των ΗΠΑ στο Ριάντ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 2 ώρες πριν

Συνελήφθη άνδρας που κρατούσε σημαία του Ισραήλ στο αεροδρόμιο “Ελ. Βενιζέλος” – Δείτε το βίντεο

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ 9 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Ο Φοίβος Δεληβοριάς έρχεται με το “Threesome” απόψε στο WE