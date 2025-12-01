MENOY

MEDIA NEWS

Κώστας Τσουρός: Τώρα θα κυνηγάτε εμένα στο αεροδρόμιο; Πάτε καλά; Σταματήστε

THESTIVAL TEAM

Ο Κώστας Τσουρός εξέφρασε την ενόχλησή του για το “πέσιμο” που δέχτηκε στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Τον δημοσιογράφο και παρουσιαστή του ΣΚΑΪ εντόπισαν τηλεοπτικά συνεργεία κατά την επιστροφή του από τη Σερβία, όπου είχε ταξιδέψει για λίγες ημέρες ξεκούρασης, ζητώντας του μια δήλωση σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις που αφορούν την εκπομπή του.

Ο ίδιος, ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι δεν έχει κάτι να προσθέσει επί του θέματος, καλώντας τους ρεπόρτερς να περιμένουν τις απαντήσεις μέσα από την τηλεοπτική του παρουσία.

«Όλα πάνε καλά, τέλεια. Τώρα θα κυνηγάτε εμένα στο αεροδρόμιο; Είστε καλά; Σταματήστε, δεν έχω να πω κάτι», είπε αρχικά ο Κώστας Τσουρός.

«Ποιες διαρροές και ποια εξώδικα; Πάτε καλά; Ό,τι θέλετε για την εκπομπή μου, κάθε μέρα 15:30 “Το ‘Χουμε” στον ΣΚΑΪ. Αυτά», συμπλήρωσε ο παρουσιαστής αποχωρώντας βιαστικά από το σημείο.

Κώστας Τσουρός

