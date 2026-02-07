MENOY

Κώστας Τσουρός: Μειώνεται σε μία ώρα η διάρκεια της εκπομπής του και γίνεται αμιγώς ενημερωτική

Η έναρξη του νέου τηλεπαιχνιδιού “Beat My Guest” στον ΣΚΑΪ φέρνει από τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου ανακατατάξεις στο απογευματινό πρόγραμμα του καναλιού.

Η πρεμιέρα του τηλεπαιχνιδιού οδηγεί σε αλλαγές στη ζώνη, με την εκπομπή «Το ’χουμε», που παρουσιάζει ο Κώστας Τσουρός, να βρίσκεται στο επίκεντρο των εξελίξεων στο κανάλι.

Όπως αναφέρει το zappit.gr, ο σταθμός αποφάσισε να διατηρήσει στο πρόγραμμά του και την ελληνική ταινία, η οποία αποδίδει ικανοποιητικά σε επίπεδο τηλεθέασης. Η συγκεκριμένη επιλογή επηρεάζει άμεσα τη διάρκεια της εκπομπής του Κώστα Τσουρού, η οποία από εδώ και στο εξής θα προβάλλεται σε ζώνη διάρκειας μίας ώρας.

Παράλληλα, ο σταθμός αποφάσισε η εκπομπή να γίνει ενημερωτική, με ελάχιστη ψυχαγωγία όταν απαιτείται.

Αυτό, εύλογα, προκαλεί κάποια ερωτηματικά για το θέμα των συνεργατών της εκπομπής “Το ‘χουμε”, μιας και σε μεγάλο ποσοστό μιλάμε για πρόσωπα του ψυχαγωγικού τομέα.

Αξίζει να σημειωθεί πως το αρχικό πλάνο ήθελε την εκπομπή να έχει τρίωρη διάρκεια και με αυτό το κριτήριο αποφασίστηκε και ο αριθμός των συνεργατών.

