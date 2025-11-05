Κώστας Τσουρός για Σοφία Μουτίδου: Είδατε τι συμβαίνει όταν ο άλλος δεν είναι δημοσιογράφος; – Αν υπάρχουν επίσημες καταγγελίες ας τις βγάλει

Ο Κώστας Τσουρός σχολίασε, μέσα από την εκπομπή «Το ΄χουμε», την αιφνιδιαστική αποχώρηση του Απόστολου Γκλέτσου από το «Real View». Ο παρουσιαστής του ΣΚΑΪ ανέφερε πως η συζήτηση δεν είχε τη δομή και τη ροή μιας δημοσιογραφικής συνέντευξης, αλλά περισσότερο χαρακτήρα «καφενειακής κουβέντας», γεγονός που, όπως είπε, οδήγησε και στο συγκεκριμένο αποτέλεσμα.

Αρχικά, ο Κώστας Τσουρός είπε ότι «Δεν καταλαβαίνω την επιμονή της Σοφίας να λέει στον Γκλέτσο: «Πες μας γιατί ήσουνα μπροστά». Και οι φήμες που μπορεί να είναι ανυπόστατες, δεν είναι και καταγγελίες. Δηλαδή, αν υπάρχουν επίσημες καταγγελίες ας τις βγάλει η Σοφία Μουτίδου ή ότι ξέρεις κάτι αυτή η κοπέλα ότι αυτός και αυτός έκανε αυτό».

Και πρόσθεσε: «Όλα αυτά σε μία συζήτηση ό,τι να ‘ναι, ένα βράδυ στην εκπομπή τέσσερις γυναίκες, οι οποίες είχανε μείνει άφωνες γιατί καταλαβαίνανε που πάει το πράγμα. Και η Ελίνα Παπίλα, και η Έλενα Χριστοπούλου και η Δάφνη Καραβοκύρη δεν τις ακούσαμε καθόλου κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια της συνέντευξης πήγανε να πούνε κάτι και συνέχιζε η Σοφία Μουτίδου.

Στη συνέχεια, ο Κώστας Τσουρός θέλησε να δώσει και μία διαφορετική διάσταση. «Δεν ξέρω μπορεί να πείτε ότι είναι συντεχνιακό αυτό που λέω, αλλά είδατε τι συμβαίνει όταν ο άλλος δεν είναι δημοσιογράφος; Νομίζω ότι αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή, καλώς ή κακώς είναι μία συζήτηση καφενείου. Δεν είναι κουβέντα ταβέρνας όταν σε βλέπει ο κόσμος. Όταν είναι ένα τόσο σοβαρό θέμα, χρειάζεται μία δημοσιογραφική προσέγγιση, κι αυτό δεν είναι».