Κώστας Τσουρός για Ναταλία Γερμανού: “Ένιωσα λίγο περίεργα που πήγα ως καλεσμένος”

Ο Κώστας Τσουρός ήταν καλεσμένος στην εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού «Καλύτερα δε γίνεται».

Κατά την έξοδό του από τον τηλεοπτικό σταθμό, μίλησε στην κάμερα του “Breakfast@Star” για την πρόσκληση της παρουσιάστριας του Alpha.

«Ήταν πάρα πολύ ωραία. Ένιωσα λίγο περίεργα που πήγα ως καλεσμένος. Πάντα όταν βρίσκομαι με την Ναταλία και εκτός αέρα και εντός είναι η καλύτερη συνάντηση. Δεν το είδα ως συνέντευξη αλλά ως συζήτηση. Μου θύμισε πράγματα, ωραία χρόνια που περάσαμε μαζί. Είναι μία από τις συνεργασίες που δεν βγάζω ποτέ από το μυαλό μου», είπε ο Κώστας Τσουρός.

