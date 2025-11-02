MENOY

MEDIA NEWS

Κώστας Τσουρός για Αλέξη Γεωργούλη: Ήταν μια διαμάχη που δεν έχει ξανασυμβεί μεταξύ εμού και κάποιου άλλου

THESTIVAL TEAM

Την πρώην συνεργάτιδά του, Ναταλία Γερμανού, συνάντησε το μεσημέρι της Κυριακής ο Κώστας Τσουρός, προκειμένου να πραγματοποιήσουν μια εφ’ όλης της ύλης συζήτηση στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται» του Alpha.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στην έντονη on camera αντιπαράθεση που είχε πριν από λίγα χρόνια με τον ηθοποιό Αλέξη Γεωργούλη, όταν εκείνος είχε βρεθεί καλεσμένος στην ίδια εκπομπή.

“Θυμάμαι πράγματα που περάσαμε σε συνεντεύξεις των καλεσμένων μαζί. Δηλαδή θυμάσαι τι έχουμε περάσει που κάναμε μαζί τις συνεντεύξεις. Πόσες φορές είχες κάτσει με ποπ κορν και μας έβλεπες. Θυμάμαι μία χαρακτηριστική, ας μην την επαναφέρουμε στην επικαιρότητα, με έναν καλεσμένο” υπογράμμισε, αρχικά, ο Κώστας Τσουρός το μεσημέρι της Κυριακής με τη Ναταλία Γερμανού να υπενθυμίζει πρώτη στο τηλεοπτικό κοινό το πρόσωπο του ηθοποιού.

“Με τον Αλέξη Γεωργούλη, ναι. Δημιουργική δεν θα την έλεγα αλλά, εν πάση περιπτώσει, ήταν μια διαμάχη που νομίζω ότι δεν έχει ξανασυμβεί μεταξύ εμού και κάποιου άλλου ανθρώπου”.

“Η ουσία είναι πως θυμάμαι ότι έβλεπα τη Ναταλία απέναντι η οποία είχε κάτσει πίσω, είχε κουρνιάσει, αν είχε ποπ κορν θα τα είχε βγάλει να τα φάει και μας παρακολουθούσε τους δυο μας να λογομαχούμε και να αντιπαρατιθέμεθα” πρόσθεσε, εν συνεχεία, ο παρουσιαστής στον αέρα του Alpha.

