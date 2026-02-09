Κώστας Τσουρός: Έχουμε την τιμητική μας αυτές τις μέρες, αλλά είμαστε εδώ για να κάνουμε τη δουλειά μας
THESTIVAL TEAM
Ο Κώστας Τσουρός σήμερα, στην έναρξη του «Το ‘χουμε», αναφέρθηκε στη συζήτηση που γίνεται τις τελευταίες μέρες, σχετικά με το μέλλον της εκπομπής του στον ΣΚΑΙ.
«Κι εμείς γενικά έχουμε την τιμητική μας αυτές τις μέρες, δεν έχουμε παράπονο. Αλλά εντάξει, είμαστε εδώ για να κάνουμε τη δουλειά μας και να ενημερώσουμε τους τηλεθεατές, με βάση αυτό που πάντα ξέρουμε να κάνουμε», είπε ο Κώστας Τσουρός.
