Κώστας Τσουρός: Έχω εισπράξει φθόνο από ανθρώπους που ήμασταν στην ίδια ομάδα

Καλεσμένος της Ναταλίας Γερμανού βρέθηκε ο Κώστας Τσουρός, το μεσημέρι της Κυριακής, στο πλατό της εκπομπής “Καλύτερα δε γίνεται” στον Alpha.

Ανάμεσα σε άλλα, μάλιστα, ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής παραδέχθηκε πως έχει εισπράξει φθόνο από συνεργάτες του στο παρελθόν.

Ειδικότερα, ο Κώστας Τσουρός σημείωσε χαρακτηριστικά πως “επειδή μπορεί να πουν ότι παραπονιέμαι και τα λοιπά, θα πω την αλήθεια. Έχω εισπράξει φθόνο. Έχω εισπράξει φθόνο πολλές φορές και από ανθρώπους με τους οποίους ήμασταν στην ίδια ομάδα και εγώ εξελισσόμουν και στη συνέχεια, ας πούμε, έκανα ακόμα ένα βήμα παραπάνω και οι άνθρωποι που πριν ήταν δίπλα μου και μου το έπαιζαν καλοί… μου έσκαβαν μετά τον λάκκο”.

“Αυτό όμως είναι μέσα στο παιχνίδι. Δεν θα έπρεπε να είναι αλλά δυστυχώς είναι. Και ενώ εμείς στην τηλεόραση για κάποιο λόγο το έχουμε ως πολύ φυσιολογικό αυτό, πρέπει λίγο να φύγουμε απ’ αυτό. Δεν είναι φυσιολογικό”, συμπλήρωσε.

“Δηλαδή εννοώ πως λέμε ότι στην τηλεόραση υπάρχουν πισώπλατα μαχαιρώματα, ο ένας βγάζει το μάτι του άλλου και τα λοιπά. Λέμε “ε, συμβαίνουν”, κάποια στιγμή όμως πρέπει να σταματήσουν αυτά να συμβαίνουν. Επίσης εγώ τον φθόνο δεν τον έχω καθόλου μέσα μου. Είναι ένα συναίσθημα το οποίο δεν έχω οπότε, όταν ο άλλος το δείχνει σε μένα, το αναγνωρίζω κατευθείαν” πρόσθεσε, ακόμα, ο Κώστας Τσουρός στη νέα του συνέντευξη στην ψυχαγωγική εκπομπή του Alpha.