MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
MEDIA NEWS

Κοσιώνη: Η υποδοχή από τους συνεργάτες της και το μήνυμά της πριν επιστρέψει στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων – Δείτε το βίντεο

Φωτογραφία: ΓΤ Πρωθυπουργού
|
THESTIVAL TEAM

Ένα μήνυμα έστειλε μέσα από τα social media η Σία Κοσιώνη, λίγες ώρες πριν επιστρέψει στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ, μετά από έναν μήνα απουσίας.

Η δημοσιογράφος είχε προσβληθεί από πνευμονιόκοκκο και είχε μπει στην εντατική λόγω δυσκολίας στην αναπνοή, ενώ μετά από δέκα μέρες νοσηλείας είχε πάρει εξιτήριο.

Σε βίντεο που δημοσίευσε στο Instagram, η Σία Κοσιώνη φαίνεται να μπαίνει, συνοδευόμενη από συνεργάτες της, στο γραφείο της, το οποίο έχει στολιστεί με λουλούδια και μπαλόνια.

Αφού ανέφερε ότι απόψε θα επιστρέφει στη θέση της παρουσιάστριας του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του σταθμού, δήλωσε πως η περιπέτεια της υγείας της την έκανε πιο δυνατή και πιο σοφή και ευχαρίστησε τον κόσμο για την αγάπη που της έδειξε.

«Μετά από έναν μήνα και κάτι, αν δεν κάνω λάθος, επιστροφή στο πόστο μου. Χαίρομαι πάρα πολύ που θα σας ξανασυναντήσω απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ, μετά από μία περιπέτεια δύσκολη, η οποία όμως με έκανε σοφότερη. Επιστρέφω πιο δυνατή. Σας ευχαριστώ για την ατελείωτη αγάπη που εισέπραξα όλες αυτές τις μέρες», είπε χαρακτηριστικά η Σία Κοσιώνη.

Δείτε το βίντεο

Σία Κοσιώνη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 11 ώρες πριν

Πλεύρης: Εμπορικό το πλοίο που προσέγγισε τους μετανάστες στην Κρήτη – Αν ήταν του Λιμενικού, θα φώναζαν οι ΜΚΟ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 5 ώρες πριν

Παραδόθηκαν πέντε υπερσύγχρονα ταχύπλοα στην Πυροσβεστική – Δείτε φωτογραφίες

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 7 ώρες πριν

Αθήνα: Σφραγίστηκε παράνομο τζαμί, συνελήφθη και απελαύνεται Μπανγκλαντεσιανός που είχε άδεια παραμονής

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2 ώρες πριν

Μήνυση για συκοφαντική δυσφήμηση κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου κατέθεσε η Βασιλική Πολύζου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 6 ώρες πριν

Τσουκαλάς για Γεωργιάδη Ακόμα περιμένουμε το βίντεο, το οποίο ο ίδιος έχει προαναγγείλει, και θα αποδείκνυε ότι έπεσε θύμα ξυλοδαρμού

LIFESTYLE 21 ώρες πριν

Χριστίνα Μήλιου: Αν δεν παντρευτώ και δεν κάνω παιδιά, δεν θα δηλώσω ποτέ τίποτα στη ζωή μου