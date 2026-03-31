Κωνσταντίνος Μπογδάνος: Βγάζουμε έναν κανιβαλισμό που μας γυρνάει μπούμερανγκ και κάνουμε κακό στο επάγγελμά μας

Ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος σχολίασε το τηλεοπτικό τοπίο και την αντιμετώπιση που δέχονται εκπομπές και πρόσωπα, μιλώντας στην κάμερα της Super Κατερίνα.

«Τηλεπαιχνίδι από τηλεπαιχνίδι διαφέρει. Και υπάρχουν τηλεπαιχνίδια με άξονα και θεματολογία τη γνώση, που έχουν και πολύ ενδιαφέρον. Και θεωρώ ότι, και σαν εκπομπές, είναι χρήσιμες και ωφέλιμες, δηλαδή καλύτερα να δει ο κόσμος αυτό, παρά να δει κάτι άλλο το οποίο εστιάζει σε χαζομάρες και σαχλαμάρες», είπε αρχικά ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής της εκπομπής «Κοινωνία άνω κάτω».

Στη συνέχεια, όταν κλήθηκε να σχολιάσει τη δημόσια κριτική που δέχεται η εκπομπή του Κώστα Τσουρού, ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος είπε: «Είναι στο DNA του καναλιού του Φαλήρου να κάνει τις πλέον καταιγιστικές αλλαγές, πολλές φορές, χωρίς προειδοποίηση».

Και πρόσθεσε: «Νομίζω ότι βγάζουμε πολλές φορές έναν κανιβαλισμό, ο οποίος καταλήγει να μας γυρνάει αυτεπίστροφος, δηλαδή μπούμερανγκ. Και κάνουμε κακό, νομίζω, στο ίδιο το επάγγελμά μας. Το ενοχλητικό είναι ότι υπάρχει, απ’ ό,τι φαίνεται, ένα σμήνος από αρπακτικούς συναδέλφους, εντός ή εκτός εισαγωγικών, που με τον ίδιο τρόπο που θα εκθειάσουν κάποιον όταν πηγαίνει από καλούτσικα έως καλά, θα πέσουν να τον κατασπαράξουν οι ίδιοι όταν τα πράγματα δεν του πηγαίνουν καλά.

Καλό είναι να μην υπάρχουμε, ως τηλεοπτικό ρόλο το λέω αυτό, ούτως ώστε να βάλουμε εναντίον των άλλου. Διότι, μερικές φορές ξέρετε, σε κάποια πάνελ, αυτό το οποίο μου φαίνεται είναι ότι κάθε μέρα στη σύσκεψη λένε: “Πάρα πολύ ωραία, βάλε στόχους. Σε ποιους θα ρίξουμε σήμερα;”».