Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης: Πολλές φορές στον δρόμο με φωνάζουν “γιατρέ”

Ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης μίλησε στην κάμερα του Happy Day για την επιστροφή της σειράς «Ο Γιατρός». Ο έμπειρος ηθοποιός, μαζί με τους υπόλοιπους συντελεστές, παραβρέθηκε στην avant-première του πρώτου επεισοδίου του τρίτου κύκλου, που κάνει πρεμιέρα απόψε στις 22:00 στον Alpha.

«Από πλευράς σεναρίου είναι ο καλύτερος από τους προηγούμενους κύκλους, εκεί όπου όλες οι ιστορίες και οι υποθέσεις αρχίζουν και κουμπώνουν. Ένα tip θα σας δώσω μόνο: Ο Ανδρέας αρχίζει να ξαναβρίσκει τη μνήμη του…», είπε αρχικά ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης.

Και πρόσθεσε: «Στον δρόμο κάποιοι με αποκαλούν «γιατρέ» με μια γλύκα που καταλαβαίνω ότι η σειρά και ο ρόλος τους άγγιξε. Δε μου ζητούν, ευτυχώς, να τους εξετάσω. Αλλά εισπράττω σημάδια αγάπης από τον κόσμο».