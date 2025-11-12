MENOY

Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης για Κρατερό Κατσούλη: Θέλω να δω το όριό του κάθε φορά

THESTIVAL TEAM

Την Τρίτη 11 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε η πρεμιέρα της παράστασης «Το όνομα». Ο σκηνοθέτης Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Νωρίς νωρίς» για τη συνεργασία του με τον Κρατερό Κατσούλη.

«Με ακούει ο Κρατερός Κατσούλης στις πρόβες. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ να τον εκνευρίζω. Θέλω να δω το όριο του κάθε φορά, σε πράγματα που λέω και σε πειράγματα που του κάνω, αλλά επειδή έχει εξαιρετικό χιούμορ, τα πιάνει και διασκεδάζουμε πάρα πολύ», είπε αρχικά ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης.

Στη συνέχεια, ο Κρατερός Κατσούλης παρενέβη στις δηλώσεις του σκηνοθέτη. Τότε, ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης του απευθύνθηκε λέγοντας: «Είπα πόσο σε πειράζω και πόσο σου σπάω τα νεύρα με διάφορα πράγματα που λέω», με τον ηθοποιό να απαντά «καθόλου».

«Έχουμε με τον Κρατερό μια σχέση σαν τη σχέση του με τον Ιεροκλή στην παράσταση και ανταλλάσσουμε ατάκες σαν τις ατάκες που ανταλλάσσουν, ενώ δεν είμαστε φίλοι από παιδιά, αλλά είμαστε φίλοι από νέοι ηθοποιοί, από τη σχολή», πρόσθεσε στη δήλωση του.

Κλείνοντας, ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης έδωσε την υπόσχεση παραβρεθεί ως καλεσμένος στην εκπομπή του ηθοποιού με τη Μαρία Ηλιάκη.

