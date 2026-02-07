“Κόλαφος” ο Δημήτρης Πανόπουλος για την τηλεόραση: Το 90% των στιγμών αυτών είναι ψεύτικες, να αγιάσει το στόμα του κ. Μπέζου

Με αφορμή τα σχόλια του Γιάννη Μπέζου σχετικά με τη σημερινή εικόνα της ελληνικής τηλεόρασης, ο Δημήτρης Πανόπουλος δεν δίστασε το μεσημέρι του Σαββάτου να πάρει θέση και να μιλήσει αιχμηρά για το σύνολο των ψυχαγωγικών εκπομπών, μέσα από τον αέρα του Weekend Live στον ΣΚΑΪ.

Αμέσως μετά την προβολή του σχετικού αποσπάσματος, ο δημοσιογράφος και συμπαρουσιαστής της Μάρτζυς Λαζάρου εξήγησε γιατί θεωρεί ότι οι περισσότερες «χαρούμενες» στιγμές που βλέπουμε στην ελληνική τηλεόραση είναι, στην πραγματικότητα, κατασκευασμένες και ψεύτικες.

Ειδικότερα, ο Δημήτρης Πανόπουλος σημείωσε χαρακτηριστικά τα εξής. “Να αγιάσει το στόμα του κ. Μπέζου, έχω να πω εγώ. Γιατί εκτός από ψευτοχαρούμενη, είναι και ψευτοέντονη η ελληνική τηλεόραση. Εκτός από το ότι όλα ξεκινάνε τι ωραία και τι ευχάριστα για να περάσουν στο κλίμα της βαθιάς τοξικότητας με την αναπαραγωγή άλλων εκπομπών, δημιουργείται και μια τεχνητή ένταση μεταξύ των προσώπων της τηλεόρασης που πιστεύω ότι αφήνει μεγάλο μέρος των τηλεθεατών παγερά αδιάφορο”.

“Όταν είναι ψεύτικη η χαρά, δεν μεταδίδεται. Κι αυτή είναι η εξής. Ξεκινάνε οι εκπομπές, μπαίνει η μουσική και αρχίζουν να χορεύουν για 15 δευτερόλεπτα χωρίς λόγο και αιτία ενώ στην πραγματικότητα, μέχρι τρία δευτερόλεπτα πριν το μπρέικ, κάθονται όλοι ήσυχοι. Αυτό είναι ψευτοχαρά. Η πλειοψηφία των στιγμών αυτών στην τηλεόραση είναι ψεύτικες”.

“Δεν λέω ότι δεν υπάρχει χαρά, υπάρχει ψευτοχαρά! Άλλο να ‘χεις ευγένεια και άλλο να ‘σαι ψευτοχαρούμενος. Το 90% των στιγμών που βλέπετε ανθρώπους να είναι χαρούμενοι στο 3, 2, 1… είναι ψέμα” συμπλήρωσε, επίσης, ο Δημήτρης Πανόπουλος στον αέρα της εκπομπής του ΣΚΑΪ.