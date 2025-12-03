“Κόλαφος” η Σοφία Μουτίδου για τον Αχιλλέα Μπέο: Είναι φασιστική καρικατούρα

Τα “γαλλικά” του Αχιλλέα Μπέου, σε χριστουγεννιάτικη εκδήλωση του Βόλου, σχολίασε η Σοφία Μουτίδου μαζί με την υπόλοιπη παρέα του Real View στον αέρα του OPEN, το βράδυ της Τετάρτης.

“Νομίζω ότι ο Μπέος είναι ξεκάθαρη καρικατούρα. Δηλαδή είναι αυτό που λέμε… it is what it is” υπογράμμισε, μεταξύ άλλων, η Δάφνη Καραβοκύρη για τον δήμαρχο Βόλου με την γνωστή ηθοποιό να συμπληρώνει, με νόημα, “φασιστική όμως”.

“Όχι, δεν είναι καρικατούρα του Καραγκιόζη που τραγουδάμε και χορεύουμε στο όνομα της ελληνικής μνήμης. Είναι μια φασιστική καρικατούρα. Μια υβριστική, προσβλητική, σεξιστική, 2025 καρικατούρα”.

“Αμέσως μετά, ωστόσο, το σχόλιο που έκανε η Δάφνη Καραβοκύρη για τον δημοσιογράφο Σωτήρη Πολύζο έφερε και πάλι την Σοφία Μουτίδου να διαφωνεί και δη έντονα μαζί της.

Δ.Κ.: Τώρα, για τον άνθρωπο που του έγινε το σχόλιο, μπράβο και συγχαρητήρια για τον επαγγελματισμό του.

Σ.Μ.: Όχι, όχι! Εγώ δεν έχω να πω μπράβο, συγνώμη.

Δ.Κ.: Τι εννοείς; Τι θα έκανε; Τι θα μπορούσε να είχε κάνει; Εκείνη τη στιγμή στάθηκε στο ύψος του.

Σ.Μ.: Τι εννοείται, ρε παιδιά; Το “ύψος σου” είναι να τρως τη βρισιά;

Δ.Κ.: Και τι να κάνεις; Μπροστά σε όλο τον κόσμο να πάρεις το μικρόφωνο και να τον “τελειώσεις” τον άλλον;

“Μπορείς να πεις “παρ’ τε το πίσω, με προσβάλατε πάρα πολύ άσχημα”. Του είπε όμως επί λέξη ότι πάντα βρίσκει να κάνει μια μαλ…α, το διανοείσαι; Το ακούς;” διευκρίνισε, εν συνεχεία, η Σοφία Μουτίδου το βράδυ της Τετάρτης στον αέρα του Real View στο OPEN.

Πηγή: zappit.gr