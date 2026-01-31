MENOY

Κατερίνα Ζαρίφη: Υπήρχαν εποχές που ξυπνούσα με την AGB και δεν μπορούσα να συνέλθω όλη μέρα

Αφενός για την αλλαγή νοοτροπίας που έχει πραγματοποιήσει όσον αφορά την τηλεόραση και αφετέρου για τη συνεργασία με την Φαίη Σκορδά στην πρωινή ζώνη του MEGA μίλησε, μεταξύ άλλων, η Κατερίνα Ζαρίφη στο ένθετο Real life και τη δημοσιογράφο Πολυξένη Καραμίχα.

Η δημοσιογράφος Κατερίνα Ζαρίφη αποκάλυψε μάλιστα στη συνέντευξη ότι η συνεργασία της με την Φαίη Σκορδά είναι από τις καλύτερες που έχει κάνει.

Έχει αλλάξει η νοοτροπία σου στον χώρο;

Νομίζω πως ναι. Τα καλάμια πια έχουν παρκάρει. Δεν κυκλοφορούν όπως παλιά. Γιατί η ίδια η τηλεόραση σε τιμωρεί αν καβαλήσεις το καλάμι. Ήμουν και είμαι νουμεράκιας, αλλά δεν μου καθορίζει πια τη διάθεση. Υπήρχαν εποχές που ξυπνούσα με την AGB και δεν μπορούσα να συνέλθω όλη μέρα. Πιστεύω ότι όλα έχουν τη σημασία τους αλλά δεν πρέπει να σε καθορίζουν. Πρέπει να βλέπουμε τον εαυτό μας με πλάκα και αυτή τη δουλειά να την αγαπάμε, αλλά να της δίνουμε αυτό ακριβώς που της αξίζει.

Πως είναι η σχέση σας με την Φαίη; Πως τη βλέπεις ως παρουσιάστρια;

Νομίζω ότι είναι από τις καλύτερες συνεργασίες που έχω κάνει. Η Φαίη είναι αυτό που λέμε “κανονικός άνθρωπος”. Παρότι οπτικά βλέπεις τη λαμπερή, εντυπωσιακή, ξανθιά παρουσιάστρια, είναι από τους πιο κανονικούς ανθρώπους που έχω γνωρίσει και αυτό το θεωρώ τεράστιο προτέρημα. Είναι μια γυναίκα πολύ δοτική στον αέρα.

Ποτέ δεν θα σου πει τι να πεις, πότε να το πεις ή πόσο να το πεις. Και αυτό για εμένα είναι πολύ μεγάλο ζητούμενο σε μια κεντρική παρουσιάστρια. Έχει μια ταχύτητα και μια αντίληψη που με έχουν εντυπωσιάσει, γιατί είναι ένας άνθρωπος που ασχολείται 24 ώρες το 24ωρο με την εκπομπή. Και επειδή ακούω συχνά αν οι παρουσιάστριες είναι εργατικές ή όχι, σίγουρα την κατατάσσω στην τριάδα των πιο εργατικών παρουσιαστριών με τις οποίες έχω δουλέψει. δεν αφήνει κανένα θέμα. Διαβάζει πάρα πολύ. Αυτό που μου αρέσει, επίσης, είναι ότι είναι ένας άνθρωπος πολύ αστείος και βαθιά σαρκαστικός. Είναι η πρώτη που θα αυτοσαρκαστεί.

