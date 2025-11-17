Κατερίνα Ζαρίφη: Η εγκυμοσύνη σίγουρα ιντριγκάρει, δεν είναι όμως μόνο αυτό στην περίπτωση της Καινούργιου φέτος

Η Κατερίνα Ζαρίφη μίλησε για την εγκυμοσύνη της καλής της φίλης, Κατερίνας Καινούργιου, αλλά και για την επιτυχία της εκπομπής της.

Βρέθηκε σε κοινωνική εκδήλωση το βράδυ της Κυριακής (16/11) και έκανε δηλώσεις στην κάμερα του Happy Day και στον δημοσιογράφο Δημήτρη Σιδηρόπουλο.

«Η εγκυμοσύνης μιας κεντρικής παρουσιάστριας -που ήδη όμως απασχολούσε- σίγουρα ιντριγκάρει. Δεν είναι όμως μόνο αυτό στην περίπτωση φέτος στη Super Κατερίνα κατά τη δική μου ταπεινή άποψη», απαντά η Κατερίνα Ζαρίφη σε εκείνους που υποστηρίζουν πως τα υψηλά νούμερα τηλεθέασης της πρωινής εκπομπής του Alpha οφείλονται στην εγκυμονούσα οικοδέσποινά της.

«Έχουμε ένα πολύ πιο ήρεμο πλατό και νομίζω ότι παίζει ρόλο ίσως και η κατάσταση. Πάντως, έχουμε μία παρουσιάστρια που πηγαίνει σε ένα ήρεμο πλατό», σημειώνει η Κατερίνα Ζαρίφη στην κάμερα του Happy Day.