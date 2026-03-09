Κατερίνα Καραβάτου: Δεν έχουμε βρει τα πατήματά μας στην εκπομπή, το έχω πει

Δηλώσεις στο Happy Day και τον ρεπόρτερ, Δημήτρη Σιδηρόπουλο, παραχώρησε η Κατερίνα Καραβάτου. Η παρουσιάστρια του ΑΝΤ1 ρωτήθηκε για την πορεία της πρωινής της εκπομπής αλλά και για το ενδεχόμενο μίας τηλεοπτικής της συνύπαρξης με το ραδιοφωνικό της ταίρι, Χρήστο Φερεντίνο.

«Έχω πει ότι δεν έχουμε βρει τα πατήματά μας στην εκπομπή, προσπαθούμε. Είναι μια συνεχής μάχη που δίνει κάθε επαγγελματίας, σιγά-σιγά νομίζω ότι καταλαβαίνουμε ο ένας τον άλλο και αυτό που θέλουμε να παρουσιάσουμε. Αισθάνομαι ασφαλής», αναφέρει η Κατερίνα Καραβάτου.

«Ο Χρήστος Φερεντίνος είναι ένας από τους 3 καλύτερους παρουσιαστές στην Ελλάδα όλων των εποχών, θα ήταν μεγάλη μου τιμή να συνεργαστούμε τηλεοπτικά. Είναι ήδη σχολείο που είμαστε κάθε μέρα μαζί στο ραδιόφωνο, είμαι πολύ χαρούμενη. Είναι μια πάρα πολύ ωραία στιγμή για μένα», απαντά στο ενδεχόμενο τηλεοπτικής της συνύπαρξης με τον παρουσιαστή.

«Εκτιμώ τους ανθρώπους που μιλούν με ευγένεια. Δεν λαμβάνω υπόψη μου ανθρώπους που είναι αγενείς ή έχουν κακούς τρόπους. Εκτιμώ όσους γράφουν πράγματα που έχουν βάση, αυτό με βοηθάει να γίνομαι καλύτερη. Μαθαίνω κάθε μέρα», καταλήγει η Κατερίνα Καραβάτου.