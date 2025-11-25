MENOY

MEDIA NEWS

Κατερίνα Καινούργιου – Ξέσπασε σε κλάματα με την έκπληξη για τη γιορτή της: “Τι κάνατε; Με συγκινήσατε πάρα πολύ, σας ευχαριστώ”

ΝΙΚΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Η Κατερίνα Καινούργιου έχει σήμερα (25/11) την ονομαστική της γιορτή και δέχθηκε ευχές τόσο από τα αγαπημένα της πρόσωπα όσο και από τους συνεργάτες της στο πλατό. Εκείνο, όμως, που την συγκίνησε βαθύτερα και δεν της επέτρεψε να συγκρατήσει τα δάκρυά της ήταν το βίντεο-έκπληξη με τις ευχές από τα βαφτιστήρια της.

«Πόσο ωραία πράγματα έχετε ετοιμάσει εδώ ρε παιδιά; Σας ευχαριστώ πολύ, με συγκινήσατε. Χρόνια πολλά σε όλες τις Κατερίνες που γιορτάζουν και χρόνια πολλά και στη γιαγιά μου. Το λέω και συγκινούμαι, “χρόνια πολλά γιαγιάκα μου”. Θα με ρωτήσετε γιατί συγκινούμαι, αλλά αυτά θα τα πούμε μετά. Σημασία έχει ότι αυτή τη στιγμή έχω πλημμυρίσει με υπέροχες ευχές. Μακάρι την αγάπη που μου δίνετε να μπορούσα να την ανταποδώσω. Ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου», είπε αρχικά η Κατερίνα Καινούργιου στην έναρξη της εκπομπής.


«Δεν το πιστεύω! Τι κάνατε; Δεν θα μπορούσατε να μου κάνετε ομορφότερη έκπληξη! Με συγκινήσατε τόσο πολύ με αυτό το βίντεο! Σας ευχαριστώ πάρα πολύ!», είπε με δάκρυα στα μάτια η παρουσιάστρια όταν είδε τις ευχές από τα βαφτιστήρια της.

Κατερίνα Καινούργιου

