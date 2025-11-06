Κατερίνα Καινούργιου: Το Παρά 5 με έχει καταστρέψει, μπορούμε να εξαφανίσουμε αυτά τα πλάνα;

Τον Αργύρη Αγγέλου και την Άννη Θεοχάρη υποδέχτηκε στον καναπέ της εκπομπής της η Κατερίνα Καινούργιου το πρωί της Πέμπτης (6/11). Οι δύο ηθοποιοί, που φέτος συμπρωταγωνιστούν στη σειρά «Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι», μίλησαν για τη συνεργασία τους στη μικρή οθόνη, ενώ η παρουσιάστρια δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στο πολυσυζητημένο reunion του «Παρά 5».

«Εγώ είχα παίξει στο Παρά Πέντε τότε, στο τελευταίο επεισόδιο, και τους είχα γνωρίσει όλους. Δεν με… φώναξαν στο reunion. Ήμουν αγνώριστη, δεν μπορούμε να τα εξαφανίσουμε αυτά τα πλάνα;», σχολίασε με χιούμορ η οικοδέσποινα της εκπομπής και πρόσθεσε:

«Ήμουν μια άλλη και αναγκάζομαι συνέχεια να μου γράφουν στο Twitter κάθε φορά “καλέ, η Καινούργιου είναι αυτή;”. Ναι, μωρή, εγώ είμαι, παρ’ το χαμπάρι! Έτσι ήμουν! Με έχει καταστρέψει αυτό το Παρά 5».