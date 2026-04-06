Κατερίνα Καινούργιου: Οι on air ευχές των συνεργατών της στην έναρξη της εκπομπής – “Η Ξένια μας είναι το νέο μέλος του πλανήτη”

Η Κατερίνα Καινούργιου βιώνει από το απόγευμα της Παρασκευής τις πιο ευτυχισμένες στιγμές της ζωής της, καθώς έφερε στον κόσμο το πρώτο της παιδάκι.

Η γνωστή παρουσιάστρια και ο σύζυγός της, Παναγιώτης Κουτσουμπής, πλέουν σε πελάγη ευτυχίας από την Παρασκευή, έχοντας πια στην αγκαλιά τους τη μικρή Ξένια.

«Γεννήσαμε! Γεννήσαμε ρε παιδιά!», είπε αρχικά στην έναρξη της εκπομπής ο Στέφανος Κωνσταντινίδης.

Ο ίδιος πρόσθεσε στη συνέχεια: «Η Ξένια μας είναι το νέο μέλος αυτού του πλανήτη μας. Κατερινάκι μου, να σου ζήσει».

