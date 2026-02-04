MENOY

Κατερίνα Καινούργιου: Κάθε μέρα φουσκώνω πιο πολύ – Αν πάω και παρκάρω κάπου δεν χωράω να μπω από την πόρτα

Στην έναρξη της εκπομπής «Super Κατερίνα», η Κατερίνα Καινούργιου με αφορμή την αντίστροφη μέτρηση για τον Άγιο Βαλεντίνο, σχολίασε με χιούμορ την εικόνα της, αλλά και τις δυσκολίες στο παρκάρισμα.

«Καλή σας ημέρα αγαπημένοι μου τηλεθεατές. Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου, 10 και σχεδόν 2 πρώτα λεπτά, μας χωρίζουνε 10 μέρες απ’ του Αγίου Βαλεντίνου… φουσκώνω αυτόν, ε; Το ξέρω… τι έγινε; Κάθε μέρα…», είπε αρχικά η Κατερίνα Καινούργιου.

Με τον Πέτρο Συρίγο να σχολιάζει: «Πώς φαίνεται από δω…»

«Ναι, από δω; Λογικό δεν είναι; Λογικό. Είναι τώρα που σιγά-σιγά αν πας και στο αμάξι να παρκάρεις κάπου δύσκολα, δεν χωράς απ’ την πόρτα να μπεις. Κατάλαβες; Δεν μπαίνεις; Δεν γίνεται. Είναι…», παραδέχτηκε η παρουσιάστρια.

«Σε σώζει το φερμουάρ στο πλάι. Το φερμουάρ στο πλάι σε σώζει κανονικά», επισήμανε ο Στέφανος Κωνσταντινίδης.

