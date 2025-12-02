Κατερίνα Καινούργιου: Η αποκάλυψη για τη βάφτιση της κόρης της – “Το παιδάκι το έχω τάξει σε συγκεκριμένο μοναστήρι”
THESTIVAL TEAM
Την πιο όμορφη φάση της ζωής της διανύει η Κατερίνα Καινούργιου.
Η παρουσιάστρια είναι έγκυος και περιμένει το πρώτο της παιδί με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή, το οποίο είναι κοριτσάκι.
Η Κατερίνα Καινούργιου το πρωί της Τρίτης (02/12) μέσα από την εκπομπή «Super Κατερίνα» έκανε μια αποκάλυψη για τη βάφτιση της κόρης της.
«Δεν θα γίνει στην Αίγινα η βάφτιση. Το παιδάκι με το καλό το έχω τάξει. Το έχω τάξει σε συγκεκριμένο μοναστήρι. Όταν το τάζεις κάπου καλό είναι να το βαφτίσεις εκεί που το τάζεις», αποκάλυψε η Κατερίνα Καινούργιου στον αέρα της εκπομπής του Alpha.