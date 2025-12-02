MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
MEDIA NEWS

Κατερίνα Καινούργιου: Η αποκάλυψη για τη βάφτιση της κόρης της – “Το παιδάκι το έχω τάξει σε συγκεκριμένο μοναστήρι”

|
THESTIVAL TEAM

Την πιο όμορφη φάση της ζωής της διανύει η Κατερίνα Καινούργιου.

Η παρουσιάστρια είναι έγκυος και περιμένει το πρώτο της παιδί με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή, το οποίο είναι κοριτσάκι.

Η Κατερίνα Καινούργιου το πρωί της Τρίτης (02/12) μέσα από την εκπομπή «Super Κατερίνα» έκανε μια αποκάλυψη για τη βάφτιση της κόρης της.

«Δεν θα γίνει στην Αίγινα η βάφτιση. Το παιδάκι με το καλό το έχω τάξει. Το έχω τάξει σε συγκεκριμένο μοναστήρι. Όταν το τάζεις κάπου καλό είναι να το βαφτίσεις εκεί που το τάζεις», αποκάλυψε η Κατερίνα Καινούργιου στον αέρα της εκπομπής του Alpha.

Κατερίνα Καινούργιου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 7 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: 74 “καμπάνες” σε οδηγούς δικύκλων που δεν φορούσαν κράνος

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 3 ώρες πριν

Κ. Χατζηδάκης: Η Ελλάδα πολύ καλός προορισμός για επενδύσεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 23 ώρες πριν

ΣΥΡΙΖΑ: Ο κ. Μητσοτάκης και ήξερε και επέτρεψε και ενορχήστρωσε το σκάνδαλο των υποκλοπών

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 4 ώρες πριν

Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Στη Δικαιοσύνη και στην Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος οι καταθέσεις Σεμερτζίδου, “Χασάπη”, Μαγειρία πως κέρδισαν λαχεία

ΔΙΕΘΝΗ 9 ώρες πριν

Παραιτήθηκε ο υπουργός Άμυνας της Νιγηρίας μετά τις μαζικές απαγωγές

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 7 ώρες πριν

Μητσοτάκης σε κοινωνικούς εταίρους για συλλογικές συμβάσεις: Θετική εξέλιξη σε μια εποχή έντασης