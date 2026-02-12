Κατερίνα Καινούργιου για τον Εθνικό Ημιτελικό της Eurovision: Για τη σκηνοθεσία να πω; Μην το πάρει προσωπικά, τον λυπάμαι τον άνθρωπο

Στο πλατό της Super Κατερίνα, το πρωί της Τσικνοπέμπτης 12 Φεβρουαρίου, η Κατερίνα Καινούργιου και η Δάφνη Μπόκοτα σχολίασαν τον Α’ Εθνικό Ημιτελικό της Eurovision 2026.

«Εγώ την είδα όλη, πρώτη φορά στα χρονικά… Υπήρχαν τραγούδια που είχαν το ελληνικό στοιχείο, θα συμφωνήσει κι η Δάφνη», ανέφερε η Κατερίνα Καινούργιου.

Από την πλευρά της, η Δάφνη Μπόκοτα υπογράμμισε: «Πρέπει κάποια στιγμή η ΕΡΤ να αποφασίσει γιατί πηγαίνει στη Eurovision, ποιος είναι ο σκοπός της και τι θέλει να υποστηρίξει. Αν θέλουμε να πάμε με ελληνικό τραγούδι, θα πάμε με ελληνικό τραγούδι… Άμα θέλουμε να πάμε μ’ αυτό το mix, να ακολουθήσουμε τις τάσεις, θα πάμε έτσι. Αλλά πρέπει κάποιος να αποφασίσει τον λόγο για τον οποίον πηγαίνουμε και πώς θέλουμε να εκπροσωπηθούμε. Χρόνια τα λέω».

«Νόμιζα ότι δε σε κάλεσαν και ήμουν λίγο έξαλλη», αναφερόμενη η Κατερίνα Καινούργιου στη Δάφνη Μπόκοτα. Με τη δημοσιογράφο να εξηγεί τον λόγο που δεν βρέθηκε στο event: «Δεν πήγα χθες, γιατί ήθελα να το δω απ’ το σπίτι. Είναι άλλο αυτό που βλέπεις απ’ το σπίτι και άλλο όταν είσαι μέσα. Η Eurovision είναι τηλεοπτική, άρα ακολουθούμε την εικόνα, όχι τη σκηνή. Αυτό είναι και το μεγάλο λάθος που γίνεται στη μετάδοση μερικές φορές».

Κλείνοντας, η Κατερίνα Καινούργιου στάθηκε στους παρουσιαστές, αλλά και στην τηλεοπτική σκηνοθεσία: «Εγώ το μόνο που έχω να πω είναι ότι μ’ άρεσαν πάρα πολύ οι παρουσιαστές, πάρα πολύ. Και οι τρεις, η Μαγγίρα θεά, εντάξει. Εξαιρετικό, όλα τ’ άλλα… Τι να πω για τη σκηνοθεσία να πω; Για τα καλώδια που πέρναγαν μέσα να πω; Τον ήχο; Δεν ξέρω… πραγματικά παιδιά, δεν ξέρω ποιος είναι ο σκηνοθέτης, μην το πάρει προσωπικά… Τον λυπάμαι τον άνθρωπο, τι να πω. Δεν έχω λόγια…».