Κατερίνα Καινούργιου για Γιώργο Λιάγκα: Θα αφήσει ο ΑΝΤ1 το προϊόν του να πατώνει; Μόνος του το λέει ότι πάει χάλια

Συζήτηση για το τηλεοπτικό μέλλον του Γιώργου Λιάγκα και τη γενικότερη εικόνα του ΑΝΤ1 άνοιξε η Κατερίνα Καινούργιου στο πάνελ της πρωινής της εκπομπής.

Ανήμερα της 25ης Μαρτίου, βασικό θέμα σχολιασμού ήταν τα χαμηλά νούμερα τηλεθέασης που σημειώνουν φέτος “Καλημέρα Ελλάδα” και “Πρωινό”, καθώς και οι ριζικές αλλαγές που φέρεται να προετοιμάζει ο σταθμός για την επόμενη σεζόν.

«Να είμαστε αντικειμενικοί. Για τον ΑΝΤ1 φέτος δεν ήταν μια καλή χρονιά. Ο νικητής όμως του ΑΝΤ1 είναι ο Πέτρος Κουσουλός. Οπότε για μένα δεν τον πειράζεις», ξεκίνησε τον σχολιασμό της η Κατερίνα Καινούργιου και συμπλήρωσε:

«Μένει ο Γιώργος Λιάγκας του χρόνου στο πρωινό, εγώ αυτό ξέρω. Θα κάνει κάποιες αλλαγές και με το δίκιο του ο άνθρωπος, γιατί δεν ήταν η καλύτερη του χρονιά. Θα κάνει κάποιες αλλαγές που κρίνει αυτός. […] Ο Λιάγκας το παίρνει πολύ πάνω του. Βγαίνει στον αέρα τηλεοπτικό και λέει “φέτος έχουμε πάει χάλια”, ας πούμε. Δηλαδή δεν είναι ένας παρουσιαστής που το ρίχνει αλλού».

«Οι αλλαγές μπορεί να είναι πίσω, μπροστά στους συνεργάτες, μπορεί να είναι σε στήλες, μπορεί να είναι πάρα πολλά. Μπορεί να πειράξει πολλά πράγματα στην ώρα, χίλια δυο. Το κανάλι επιλέγει έναν παρουσιαστή και κάνει ένα συμβόλαιο, από κει και πέρα, με βάση τον παρουσιαστή χτίζει το γύρω του. Πού είναι το κακό; Και είναι ένας παρουσιαστής ο οποίος πολλές φορές έχει πει “δεν έχω πάει καλά φέτος, δεν έχουμε μια καλή χρονιά”.

Επίσης, δεν ξέρεις κι αν όλοι οι συνεργάτες θέλουν να συνεχίσουν. Ο Λιάγκας είπε ότι δεν έχει κλείσει κανένας, ούτε ο ίδιος ακόμα. Έτσι λειτουργούν αυτά, κάνουμε συμβόλαια και την άλλη χρονιά μπορεί να είμαστε ή να μην είμαστε. Ντε και καλά πρέπει να τους κρατήσει όλους σε μια κακή χρονιά;», σημείωσε η Κατερίνα Καινούργιου.

«Όταν μια εκπομπή μια χρονιά δεν πάει καλά, πρέπει να κάνει αλλαγές. Θα αφήσει ο ΑΝΤ1 το προϊόν του να πατώνει; Εγώ ξέρω έναν από το πάνελ του Γιώργου που δεν θέλει καθόλου να συνεχίσει του χρόνου. Για μένα δεν κάνει και καθόλου για πάνελ, φέτος έχει πετάξει και πολλές κακίες. Δεν έχεις ανάγκη να πετάς τόσες κακίες στον αέρα και να υπάρχει αναπαραγωγή μόνο από κακίες», κατέληξε κλείνοντας το θέμα η Κατερίνα Καινούργιου.