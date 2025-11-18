Κατερίνα Καινούργιου για Χριστοπούλου – Παπαγεωργίου: Εγώ δεν εύχομαι να τα βρούνε – Έχει τελειώσει αυτή η σχέση

Από το καλοκαίρι του 2024, το τέλος της επαγγελματικής και φιλικής σχέσης της Ηλιάνας Παπαγεωργίου και της Έλενας Χριστοπούλου απασχολεί τα φώτα της δημοσιότητας. Μάλιστα, για τη δικαστική διαμάχη τους έχουν ειπωθεί και γραφτεί πολλά, ενώ οι πρόσφατες εξελίξεις σε αυτή προκάλεσαν και πάλι το ενδιαφέρον του κόσμου.

Το πρωί της Τρίτης (18/11) η Κατερίνα Καινούργιου αναφέρθηκε στις δύο κυρίες, με αφορμή δηλώσεις του Λάκη Γαβαλά στην εκπομπή της. Η παρουσιάστρια δήλωσε πως δεν εύχεται το μοντέλο και η artist manager να τα βρουν ξανά, εξηγώντας τον λόγο.

«Εγώ δεν εύχομαι να τα βρούνε και θέλω να σας πω και την άποψή μου λίγο. Όταν δύο άνθρωποι έχουν φτάσει σε αυτά τα σημεία, για ποιο λόγο να τα βρεις μετά; Για τα μάτια του κόσμου; Δεν σημαίνει ότι όλοι πρέπει να τα βρούνε κάποια στιγμή!», εξήγησε η Κατερίνα Καινούργιου.

Στη συνέχεια, η παρουσιάστρια είπε ότι: «Γίνεται ένα delete, προχωράς τη ζωή σου… Δηλαδή εδώ έχουμε φτάσει σε σημεία πολύ άσχημα, που εκθέτουν και τις δύο κυρίες. Δεν το λέω με την κακή έννοια, δηλαδή η μία έχει πει πολύ άσχημα πράγματα για την άλλη. Για ποιο λόγο να τα βρουν ξανά; Εμένα θα μου κάνει κοροϊδία να τα βρουν ξανά αυτές οι δύο γυναίκες. Έχει τελειώσει αυτή η σχέση! Οπότε, απλά να πάρει τη νομική οδό, να δούμε ποιος κερδίζει και ποιος όχι».