Κατερίνα Καινούργιου: Έκανε follow on air τον Κωνσταντίνο Βασάλο – “Μη νομίζεις τίποτα άλλο, περιμένω παιδί”

Με αφορμή ένα παράπονο που εξέφρασε ο Κωνσταντίνος Βασάλος προς την Κατερίνα Καινούργιου στο νέο του βίντεο στο κανάλι του στο Youtube, η παρουσιάστρια του απάντησε στον αέρα της εκπομπής της.

Συγκεκριμένα, ο Κωνσταντίνος Βασάλος θέλησε να στείλει τις ευχές του στην παρουσιάστρια για την εγκυμοσύνη, παράλληλα όμως, αποκάλυψε πως οι δυο τους δεν είναι φίλοι στο Instagram.

«Ευχόμαστε τα καλύτερα και σαν εκπομπή και ως Κωνσταντίνος. Δεν σχολίασα στην ανάρτηση της Κατερίνας Καινούργιου, δεν την ακολουθώ, δεν ακολουθιόμαστε. Δεν υπάρχει κάποια αντιπαράθεση», είπε ο Κωνσταντίνος Βασάλος.

Η παρουσιάστρια αφού παρακολούθησε το σχετικό απόσπασμα, είπε με χιούμορ: «Υπάρχει περίπτωση να με ακολουθήσει κάποιος και να το δω, αλλά υπάρχει και περίπτωση να μην τον δω. Να ορίστε θα τον κάνω follow τώρα. Θα του κάνω και like στις φωτογραφίες. Μη νομίζεις τίποτα άλλο. Περιμένω παιδί, είμαι παντρεμένη γυναίκα».

