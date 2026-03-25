MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
MEDIA NEWS

Κατερίνα Καινούργιου: Έφυγε νωρίτερα από την “Super Κατερίνα” – Τι είπε ο Στέφανος Κωνσταντινίδης

|
THESTIVAL TEAM

Η Κατερίνα Καινούργιου δεν εμφανίστηκε στο πλατό της «Super Κατερίνα» τα τελευταία 45 λεπτά, ανήμερα της 25ης Μαρτίου, με την ίδια να νιώθει μια αδιαθεσία κατά τη διάρκεια της σημερινής εκπομπής.

Η παρουσιάστρια του Alpha, η οποία διανύει τις τελευταίες εβδομάδες της κύησής της, εμφανίστηκε κανονικά και καλημέρισε τους τηλεθεατές, τονίζοντας για ακόμη μία φορά πως θα σταματήσει από την εκπομπή τις επόμενες ημέρες για να ξεκουραστεί.

Ωστόσο, η ίδια δεν έκρυψε πως, ενώ βρισκόταν στον «αέρα», αισθάνθηκε μία αδιαθεσία και είχε την εντύπωση ότι ανεβάζει πυρετό. Μάλιστα, οι συνεργάτες της έσπευσαν να βεβαιωθούν πως όλα είναι καλά και η παρουσιάστρια συνέχισε κανονικά την εκπομπή της.

Όμως μετά το προτελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα στις 12:15 η Κατερίνα Καινούργιου δεν εμφανίστηκε στο στούντιο και την παρουσίαση ανέλαβε για τα τελευταία 45 λεπτά ο Στέφανος Κωνσταντινίδης.

«Όλα είναι καλά, το λέω επειδή μου στείλατε αμέσως μηνύματα. Έρχεται η Κατερίνα μας», ανέφερε καθησυχαστικά ο δημοσιογράφος. Βέβαια, η παρουσιάστρια δεν επέστρεψε ποτέ και στο κομμάτι της μαγειρικής σύσσωμη η ομάδα βρέθηκε στην κουζίνα, στέλνοντας τα φιλιά της στην οικοδέσποινα, που τους παρακολουθούσε -όπως σημείωσαν- από το καμαρίνι.

«Αύριο θα είναι μαζί μας, όλα καλά. Δύο κομμάτια χαλβά στο καμαρίνι, παρακαλώ», είπε χαριτολογώντας ο Στέφανος Κωνσταντινίδης κλείνοντας την εκπομπή.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

