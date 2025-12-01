MENOY

Κατερίνα Καινούργιου: Έχετε βάλει ένα μαχαίρι και μου ανοίγετε την πληγή – Το “καρφί” για τη συνέντευξη του Οικονομόπουλου στον Λιάγκα

Με χιουμοριστική διάθεση άνοιξε τη σημερινή (1/12) της εκπομπή η Κατερίνα Καινούργιου, κάνοντας αναφορά στη συνέντευξη που παραχώρησε ο Νίκος Οικονομόπουλος στο “Πρωινό” και τον Γιώργο Λιάγκα.

Η παρουσιάστρια του Alpha έχει εκφράσει πολλές φορές την επιθυμία να φιλοξενήσει τον γνωστό τραγουδιστή στη δική της εκπομπή, κάτι που ακόμη δεν έχει συμβεί. Έτσι, το πρωί της Δευτέρας, δεν παρέλειψε —με χιούμορ— να ρίξει τα “καρφάκια” της για το γεγονός ότι ο καλλιτέχνης επέλεξε να εμφανιστεί στο ανταγωνιστικό πρωινό του ΑΝΤ1.

«Με Οικονομόπουλο ξεκινάς, βρε άτιμε;», είπε μπαίνοντας στο πλατό η Κατερίνα Καινούργιου, απευθυνόμενη στον ηχολήπτη της εκπομπής της.

«Έχετε βάλει ένα μαχαίρι και μου ανοίγετε σήμερα αυτή την πληγή», συμπλήρωσε στο ίδιο ύφος.

«Έχουμε ετοιμάσει πάρα πολύ ωραία εκπομπή. Ό,τι και να έχει απέναντι δεν υπάρχει λόγος να κάνετε ζάπινγκ, ακόμα και κάτι που ιδανικά θα ήθελα να δω κι εγώ… αλλά όλοι εδώ. Δεν καταλαβαίνετε τι θα γίνει σήμερα», τόνισε με χιούμορ η παρουσιάστρια, μπαίνοντας στα θέματα της σημερινής της εκπομπής.

