Κατερίνα Καινούργιου: Δεν μου αρέσει καθόλου η εκπομπή του Κουβαρά, έχω καλύτερα πράγματα να κάνω και να δω

Για το σχόλιο της Αφροδίτης Γραμμέλη προς την εκπομπή του Γιώργου Κουβαρά τοποθετήθηκαν η Κατερίνα Καινούργιου και οι συνεργάτες της το πρωί της Τρίτης (24/2).

Η δημοσιογράφος του ΑΝΤ1, με αφορμή μία ατάκα του Ποσειδώνα Γιαννόπουλου, χαρακτήρισε μέσα από το “Σαββατοκύριακο Παρέα” τη βραδινή εκπομπή της ΕΡΤ ως “θλιβερή” και “μίζερη”, επίθετα που πυροδότησαν τον σχολιασμό στο πάνελ της “Super Κατερίνα”.

«Έχω έναν ενδοιασμό. Δεν αξίζουν όλες οι εκπομπές στην ΕΡΤ και το ποιος κρίνω το “αξίζω” στην ΕΡΤ είναι επίσης ένα άλλο θέμα», ξεκίνησε να λέει η Κατερίνα Καινούργιου.

«Ο Ποσειδώνας έχει μία μόνιμη εμμονή με την ΕΡΤ. Εγώ λέω ότι δεν είναι γνώμη, όταν έχεις ένα μόνιμο σχόλιο για κάποιον. Διαφωνώ και με την Αφροδίτη, που είναι φίλη μου. Εγώ πέρασα πολύ καλά που πήγα το Σάββατο, ίδρωσα από τον χορό και έκανε και 8% στο γενικό σύνολο», τόνισε από την πλευρά του ο Στέφανος Κωνσταντινίδης.

«Κι εμένα δεν μου αρέσει καθόλου η εκπομπή του Κουβαρά και θέλω να σου πω ότι το είπε πολύ ευγενικά. Δεν μείωσε καθόλου το κύρος του παρουσιαστή. Όταν ένας άνθρωπος είναι τηλεκριτικός, δεν μπορεί να κάνει κριτική;», του επισήμανε η παρουσιάστρια.

«Εγώ διαφωνώ με τη λέξη “θλιβερή”, φέρει πολύ βαρύ περιεχόμενο. […] Στην ΕΡΤ στοχεύουν σε ένα τελείως διαφορετικό κοινό ηλικιακά», υπογράμμισε η Δάφνη Μπόκοτα.

«Ο Στέφανος έχει δίκιο στο κομμάτι ότι ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος τα “βάζει” με την ΕΡΤ. Αν αύριο η “Super Κατερίνα” μεταφερθεί όπως είναι στην ΕΡΤ, θα βγει και θα μας κράξει. Εγώ ήμουν στην ΕΡΤ πέρσι και θυμάμαι ότι και με την πρωινή εκπομπή το Σαββατοκύριακο την είχε κράξει. Ζώνη-ζώνη το παίρνει και κράζει», σχολίασε ο Χάρης Χρονόπουλος.

«Εγώ δεν την παρακολουθώ πάντως την εκπομπή, έχω καλύτερα πράγματα να κάνω και η ΕΡΤ έχει πολύ καλύτερες παραγωγές. […] Όταν είχε κάνει πριν 2 χρόνια το debate των πολιτικών αρχηγών, δεν υπήρχε άνθρωπος στην ελληνική τηλεόραση που να μην τον εκθείασε ως συντονιστή. Οπότε το διαχωρίζουμε αυτό το θέμα από τον ίδιο τον κύριο Κουβαρά», ανέφερε κλείνοντας το θέμα η Κατερίνα Καινούργιου.