Κατερίνα Καινούργιου: “Από τις 10 πεινάω… πεινάμε” – Βίντεο από τη στιγμή που πιάνει on air την κοιλιά της

Η Κατερίνα Καινούργιου το τελευταίο διάστημα δεν έχει κρύψει τις λιγούρες που έχει, την εποχή μάλιστα, που υπάρχουν πολλά δημοσιεύματα που την θέλουν να είναι έγκυος.

Ωστόσο, η παρουσιάστρια δεν έχει επιβεβαιώσει, ούτε διάψευση την ευχάριστη είδηση και καθημερινά απολαμβάνει τις νόστιμες συνταγές του Πέτρου Συρίγου στην εκπομπή της “Super Κατερίνα”.

Σήμερα, Τρίτη 21 Οκτωβρίου, λίγο πριν μπει στη στήλη με τη μαγειρική, η Κατερίνα Καινούργιου τόνισε στον συνεργάτης της πόσο “πεινάει”, πιάνοντας παράλληλα την κοιλίτσα της.

«Έρχομαι. Περιμένουμε όλοι πώς και πώς. Άντε πια… από τις 10 πεινάω…. Πεινάμε. Γιατί ξέρεις τι; Μας κολάζεις, γιατί μυρίζει. Μυρίζει μαγικά», είπε η Κατερίνα Καινούργιου πιάνοντας την κοιλίτσα της, απευθυνόμενη στον Πέτρο Συρίγο.

