Κατερίνα Καινούργιου: Αφήνει την εκπομπή της νωρίτερα για να γεννήσει – “Το μόνο που θέλω είναι τη θετική σας ενέργεια”

Σε λίγες ημέρες η Κατερίνα Καινούργιου αναμένεται να γεννήσει το πρώτο της παιδάκι.

Μάλιστα, η παρουσιάστρια του Alpha αποκάλυψε, το πρωί της Δευτέρας (30/03) μέσα από την εκπομπή της, ότι θα αφήσει το πόστο της νωρίτερα ώστε να ξεκουραστεί μέχρι την ημέρα της γέννας.

«Δεν έχω αρρωστήσει, πρέπει να είναι αυτό που λέμε αλλεργική ρινίτιδα από την εγκυμοσύνη. Το παθαίνουν πολλοί τους τελευταίους μήνες. Ταυτόχρονα μπορεί να είναι και από τη γύρη. Αύριο θα είναι η τελευταία ημέρα που θα είμαι μαζί σας, θα τα πούμε και αύριο. Από Τετάρτη θα κάτσω λίγο σπίτι να ξεκουραστώ. Επειδή είναι το πρώτο παιδάκι θέλω λίγο να προετοιμαστώ και να μάθω κάποια πράγματα. Από δώρα δεν θέλω τίποτα, τα έχω όλα. Το μόνο που θέλω είναι τη θετική σας ενέργεια», ανέφερε η Κατερίνα Καινούργιου.

