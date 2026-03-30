Κατερίνα Καινούργιου: Αφήνει την εκπομπή της νωρίτερα για να γεννήσει – “Το μόνο που θέλω είναι τη θετική σας ενέργεια”

Σε λίγες ημέρες η Κατερίνα Καινούργιου αναμένεται να γεννήσει το πρώτο της παιδάκι.

Μάλιστα, η παρουσιάστρια του Alpha αποκάλυψε, το πρωί της Δευτέρας (30/03) μέσα από την εκπομπή της, ότι θα αφήσει το πόστο της νωρίτερα ώστε να ξεκουραστεί μέχρι την ημέρα της γέννας.

«Δεν έχω αρρωστήσει, πρέπει να είναι αυτό που λέμε αλλεργική ρινίτιδα από την εγκυμοσύνη. Το παθαίνουν πολλοί τους τελευταίους μήνες. Ταυτόχρονα μπορεί να είναι και από τη γύρη. Αύριο θα είναι η τελευταία ημέρα που θα είμαι μαζί σας, θα τα πούμε και αύριο. Από Τετάρτη θα κάτσω λίγο σπίτι να ξεκουραστώ. Επειδή είναι το πρώτο παιδάκι θέλω λίγο να προετοιμαστώ και να μάθω κάποια πράγματα. Από δώρα δεν θέλω τίποτα, τα έχω όλα. Το μόνο που θέλω είναι τη θετική σας ενέργεια», ανέφερε η Κατερίνα Καινούργιου.

Δείτε στο ακόλουθο βίντεο όσα είπε η Κατερίνα Καινούργιου:

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 6 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση στη σορό του 82χρονου που βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 28 λεπτά πριν

Ζωγράφου: “Ήμουν σίγουρος ότι ήταν νεκρές”, λέει ο συγγενής που ενημέρωσε την αστυνομία για το θρίλερ

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 18 ώρες πριν

Αεροπλάνο: Γιατί δεν πρέπει να κλείνουμε τους αεραγωγούς του κλιματισμού στην καμπίνα – Τι λένε οι ειδικοί

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 2 ώρες πριν

ΟΠΕΚΕΠΕ: Το Μονομελές Πρωτοδικείο ακύρωσε την καθαίρεση της Τυχεροπούλου

LIFESTYLE 23 ώρες πριν

Πέγκυ Ζήνα: Μου λείπει πάρα πολύ ο Νότης Σφακιανάκης, είπε τα σημαντικότερα τραγούδια της γενιάς του

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 9 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Αετονύχης στηνόταν στα ΑΤΜ και ξάφριζε λογαριασμούς ανυποψίαστων πολιτών με τη μέθοδο της απασχόλησης – 10.000 ευρώ η λεία του