Κατερίνα Γκαγκάκη: Η λέξη trash δεν χωράει στην τηλεόραση και στα μεγάλα κανάλια

Δηλώσεις στους δημοσιογράφους των ψυχαγωγικών εκπομπών παραχώρησε η Κατερίνα Γκαγκάκη. Η διευθύντρια επικοινωνίας του Open απάντησε για το J2US και τον Αδύναμο Κρίκο.

«Το J2US έχει την υπερβολή και τη λάμψη. Προφανώς το κανάλι ήθελε να βγει νωρίς το πρόγραμμα στον αέρα, δεν ήταν έτοιμο», είπε αρχικά η Κατερίνα Γκαγκάκη.

Η Κατερίνα Γκαγκάκη είπε στη συνέχεια: «Είμαστε εξαιρετικά χαρούμενοι με την απόδοση του J2US σε ένα κανάλι που επανατοποθετήθηκε. Η λέξη trash δεν χωράει στην τηλεόραση και στα μεγάλα κανάλια. Αυτό ισχύει και για το TV Queen που φαγωθήκατε ότι είναι trash. Θα έκανα με πάρα πολύ μεγάλο κέφι κριτική επιτροπή στο J2US. Το μόνο που με κλονίζει είναι ότι βαριέμαι πολλές ώρες καθιστή».

Η Κατερίνα Γκαγκάκη ανέφερε επίσης: «Εδώ και κάποιες μέρες η Μαρία Μπακοδήμου είναι αδιάθετη και σε μια περίοδο με ασθένειες δεν πας να ξεκινήσεις το project χωρίς να ξέρεις πόσο θα διαρκέσει. Δεν είναι όλο συνωμοσία, δεν είναι όλα ένας τρομερός δάκτυλος που το τρομερό κανάλι έπαθε κάτι. Είναι όλα μια χαρά. Έχει έρθει το BBC και είναι πάρα πολύ χαρούμενο. Ο Αδύναμος Κρίκος έχει ένα φωτεινό πλατό άλλου τύπου».

