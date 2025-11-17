Κατερίνα Ακριβοπούλου: Αναδημοσίευσε fake φωτογραφία του Κ. Μητσοτάκη στην οποία εμφανίζεται αγκαλιά με τον επιχειρηματία που συνελήφθη

Η Κατερίνα Ακριβοπούλου αναδημοσίευσε μία fake φωτογραφία που εμφανίζει τον επιχειρηματία που που συνελήφθη για απάτες -ο οποίος μεταξύ άλλων φέρεται να εξαπάτησε και τον Σπύρο Μαρτίκα- αγκαλιά με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, με το σχόλιο: Ποιος είναι αυτός δίπλα στον… (σ.σ. όνομα επιχειρηματία);

Η απάντηση δεν άργησε να έρθει, από τον άνθρωπο που βρισκόταν στην πραγματικότητα δίπλα στον Πρωθυπουργό, στην αληθινή φωτογραφία.

Ο Αιμίλιος Βουγιουκλάκης, (μέλος της οικογένειας της αξέχαστης ηθοποιού, με διοικητικό έργο στο Ασκληπιείο Βούλας), έκανε το δικό του σχόλιο για την ανάρτηση της Κατερίνας Ακριβοπούλου, λέγοντας μεταξύ άλλων ότι έτυχε να έχουν και το ίδιο επώνυμο με τον επιχειρηματία που συνελήφθη.

Ο ίδιος τονίζει ότι πρόκειται για φωτομοντάζ, αναρτώντας μάλιστα και την αληθινή φωτογραφία.

Ο ίδιος γράφει μεταξύ άλλων, στο Instagram:

«Με αφορμή την προχθεσινή σύλληψη από την Αστυνομία ενός συνεπώνυμου επιχειρηματία (απλή συνωνυμία με εμε), ορισμένοι «γνωστοί – άγνωστοι» του διαδικτύου έσπευσαν «πρόθυμα» να ανακαλύψουν και να δημοσιοποιήσουν ψευδή φωτογραφία. Συγκεκριμένα, με ένα προϊόν εξόφθαλμου φωτομοντάζ, εμφανίζουν τον συλληφθέντα και κατηγορούμενο, σήμερα, εναγκαλιζόμενο -δήθεν- με τον Πρωθυπουργό, σε παλαιότερη στιγμή.

Την εν λόγω φωτογραφία, μάλιστα, έσπευσε προπαγανδιστικά να την υιοθετήσει και η δημοσιογράφος Κατερίνα Ακριβοπούλου. Ειρήσθω εν παρόδω, επί ημερών Κυβέρνησης του κυρίου Τσίπρα, είχαν αποφασίσει να τοποθετήσουν την εν λόγω κυρία ως παρουσιάστρια στη βασική ενημερωτική εκπομπή της Δημόσιας ΕΡΤ, εκτιμώντας, προφανώς, την αντικειμενικότητα και την αξιοπιστία της(!)».

«Επειδή, όμως, το ψέμα (πρέπει να) έχει «κοντά ποδάρια», ανατρέχοντας στο αρχείο μου, βρήκα την πραγματική φωτογραφία: Στη φωτογραφία αυτή -που εύκολα διαπιστώνεται η γνησιότητά της- είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης με εμένα και τον Δημήτρη Παπαγγελόπουλο στο γραφείο του, στα κεντρικά της ΝΔ, το βράδυ της 7ης Ιουλίου 2019, όταν η Νέα Δημοκρατία κέρδισε τις εκλογές. Να το θυμόμαστε πάντα, ιδίως την σημερινή ημέρα: Η έγκυρη ενημέρωση δεν είναι εύηχο σύνθημα. Είναι θεμέλιο και προϋπόθεση Δημοκρατίας» έγραψε στην ανάρτησή του ο Αιμίλιος Βουγιουκλάκης.