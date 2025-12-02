Καμπούρη για Μεσσαροπούλου: Κακοποίηση είναι το να υπονοείς ότι ο Οικονομόπουλος είναι κακοποιητής χωρίς να μπορείς να το αποδείξεις

Ο Γιώργος Λιάγκας και η Δέσποινα Καμπούρη μίλησαν για τα σχόλια που έγιναν στην εκπομπή Happy Day στον Alpha για την εξομολόγηση του Νίκου Οικονομόπουλου αναφορικά με την πίστη του και την αγάπη του στον Χριστό, σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «Το Πρωινό».

Ο Γιώργος Λιάγκας τόνισε χαρακτηριστικά: «Πες ότι αυτό που έκανε ο Παπανώτας να διαβάζει στίχους ήταν χαριτωμένο και τηλεοπτικό. Αυτό που υπαινίχθηκε η Τίνα Μεσσαροπούλου και που ουσιαστικά διαψεύδοντάς το, το επανέλαβε η Σταματίνα Τσιμτσιλή, ότι υπήρχαν φήμες στο παρελθόν -εικάζω για κακοποιητικές συμπεριφορές, για το αν έχει φερθεί άσχημα σε γυναίκες- και η Τίνα το επανέλαβε δύο και τρεις φορές… Αν υπάρχουν για όλους φήμες, εγώ δεν το ξέρω. Εδώ ή υπάρχουν γεγονότα τα οποία έχουν αποδειχθεί ή αν δεν έχει αποδειχθεί κάτι και είναι φήμη πώς μπορώ να το πω;

Η φήμη, λέγε λέγε… κάτι μένει, διαστρεβλώνεται μια κατάσταση. Από το κάνω μια δήλωση ότι μου αρέσει να με περιποιείται η γυναίκα μέχρι το υπάρχει μια φήμη για κακοποιητικές συμπεριφορές, αυτό είναι πάρα πολύ βαρύ, συγγνώμη. Εμένα μου φαίνεται πάρα πολύ βαρύ, μου φαίνεται μια λάσπη. Είναι χοντράδα αυτό με τις φήμες για κακοποίηση. Για μία ακόμη φορά είναι μόδα οι διαγνώσεις στην τηλεόραση».

Με τη σειρά της, η Δέσποινα Καμπούρη αναρωτήθηκε: «Η Τίνα Μεσσαροπούλου υπονόησε ότι ο Νίκος Οικονομόπουλος είναι κακοποιητής; Ότι υπάρχουν φήμες; Καταλάβαμε όλοι το ίδιο; Άρα λοιπόν εγώ θεωρώ ότι κακοποίηση είναι το να υπονοείς ότι κάποιος είναι κακοποιητής χωρίς να μπορείς να το αποδείξεις. Αυτό είναι μεγαλύτερη κακοποίηση»

Στη συνέχεια, ο Γιώργος Λιάγκας πρόσθεσε: «Το να σχολιάζουν επί 10 λεπτά αν υπήρχαν φήμες αν ο άλλος είναι κακοποιητής ή όχι, αυτό είναι μια λάσπη που γυρίζει και όπου βρει από τον ανεμιστήρα θα κολλήσει απέναντι. Ο άνθρωπος είπε “αγαπάω τον Χριστό” και θα συζητάμε αν είναι κακοποιητής ή όχι. Κάπου ώπα.

Αν εδώ εμείς βάζαμε έναν άνθρωπο κάτω και κάναμε debate εγώ και η Καμπούρη αν αυτή η κόκκινη αρκούδα είναι κακοποιητής, θα υπήρχαμε αύριο ή δεν θα υπήρχαμε στον τηλεοπτικό χάρτη; Καταλάβατε πώς κάποιοι περνάνε έτσι σαν χέλια και κάποιοι άλλοι είμαστε στο στόχαστρο;».

Τα σχόλια στο Happy Day

«Στο παρελθόν έχουμε ακούσει διάφορα, δεν θέλω να υπεισέλθω. Δεν θέλω τώρα να τα πω…» είπε το πρωί της Τρίτης 2 Δεκεμβρίου η Τίνα Μεσσαροπούλου, με την Σταματίνα Τσιμτσιλή να ρωτά για τον Νίκο Οικονομόπουλο: «Έχει υπάρξει βίαιος, κακοποιητικός;»

«Έχουν υπάρξει τέτοια δημοσιεύματα και τέτοιες δηλώσεις. Δεν ξέρω αν αληθεύουν, δεν θα μπω εγώ σε αυτή τη διαδικασία. Έχουν υπάρξει φήμες… Άλλες επαληθεύονται και άλλες όχι…» απάντησε η Τίνα Μεσσαροπούλου, με τη Σταματίνα Τσιμτσιλή να καταλήγει: «Είναι ένα σύγχρονο παιδί εκφράζει αυτές τις απόψεις ότι αγαπά πολύ την θρησκεία».

Τι δήλωσε ο Νίκος Οικονομόπουλος

Μιλώντας στον Γιώργο Λιάγκα, ο δημοφιλής τραγουδιστής εξομολογήθηκε: «Είμαι παραδομένος στον Χριστό. Δεν με ενδιαφέρει τίποτα άλλο, παρά να κερδίσω την αιώνια ζωή. Θέλω να γίνω καλύτερος άνθρωπος. Θέλω να βοηθήσω όσο μπορώ ανθρώπους που έχουν προβλήματα, αλλά να γίνω καλύτερος άνθρωπος για να μπορέσω να πάω εκεί που θέλω. Δεν ξέρω αν το αξίζω, αλλά θέλω να πάω. Πιστεύω σε αυτό, ξέρω ότι υπάρχει μέσα μου, όπως το ξέρουν πάρα πολλοί άνθρωποι που δεν μπορούν να μιλήσουν δημόσια.

Αγαπώ πολύ τον Χριστό, το λέω συνέχεια, είναι τρόπος ζωής για εμένα. Ποτέ δεν προσπάθησα να πείσω κάποιον ότι πρέπει να πιστέψει στο Χριστό γιατί… Δεν υπάρχει γιατί, αυτό θα το νιώσεις μόνος σου, εγώ το νιώθω και θέλω να το μεταδώσω. Ποτέ μη χάσεις την πίστη σου.

Δεν με ενδιαφέρει να με κρίνουν, το έχω πει τόσες φορές. Βρίστε όσο θέλετε, δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Είναι το μοναδικό πράγμα που τρελαίνομαι όταν μιλάω, έχω ένταση, θέλω να μοιραστώ την αγάπη μου… Αγαπάω τον Χριστό».