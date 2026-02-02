MENOY

MEDIA NEWS

Καλημέρα Ελλάδα – Πρεμιέρα για τον Στέφανο Σίσκο στο πλευρό του Παναγιώτη Στάθη: “Αυτή είναι μια νέα σελίδα”

THESTIVAL TEAM

Ο Στέφανος Σίσκος είπε το πρωί της Δευτέρας (2/2) την πρώτη του καλημέρα στο πλευρό του Παναγιώτη Στάθη, μέσα από τη συχνότητα του ΑΝΤ1.

Το νέο δίδυμο του “Καλημέρα Ελλάδα”, μετά την απομάκρυνση της Άννας Λιβαθυνού, υποδέχθηκε τους τηλεθεατές κάνοντας μία δεύτερη πρεμιέρα για την ενημερωτική εκπομπή του σταθμού, που φέτος άλλαξε σελίδα έπειτα από την αποχώρηση του Γιώργου Παπαδάκη.

«Καλημέρα, καλημέρα! Καλό μήνα, καλή εβδομάδα! Καλώς ήρθατε! Καλημέρα Ελλάδα! Καλημέρα, κύριε Στέφανε Σίσκο», είπε αρχικά ο Παναγιώτης Στάθης, με τον συνεργάτη του να του απαντά:

«Καλημέρα, κύριε Παναγιώτη Στάθη, ήθελα πάντα να το πω. Καλημέρα Ελλάδα! Ορίστε, λοιπόν. Καλώς σε βρήκα».

«Πραγματοποιήσαμε τα όνειρά σου νομίζεις; Καλώς ήρθε ο Στέφανος Σίσκος. Θα μιλήσω σοβαρά για 10 δευτερόλεπτα μόνο για σένα, τόσο χρόνο μπορώ να δώσω. Εξαίρετος συνάδελφος, πολιτικός συντάκτης, ανερχόμενη δύναμη στον χώρο των media. Σοβαρή παρουσία, μην κρίνετε μόνο από την εξωτερική εμφάνιση, υπάρχει βάθος στον χαρακτήρα του», συμπλήρωσε με χιούμορ ο Παναγιώτης Στάθης.

«Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω και εγώ να βάλω το λιθαράκι μου, έτσι κι αλλιώς η εκπομπή τα λέει από μόνη της. Δέχτηκα πολλά μηνύματα αγάπης και στήριξης, και από φίλους και από συναδέλφους.

Αλλά το βασικό, για το αποτύπωμα που έχει αυτή η εκπομπή στην κοινωνία, ήταν ένα μήνυμα που μου ‘στειλε αδελφική μου φίλη, που μου λέει: «Μακάρι να ήταν εδώ η γιαγιά που μας ξύπναγε κάθε πρωί με το Καλημέρα Ελλάδα και τον Γιώργο Παπαδάκη, να σ’ έβλεπε σήμερα». Οπότε ελπίζω και εγώ, με το στυλό που μου έδωσες, σε ευχαριστώ πάρα πολύ», εξομολογήθηκε ο νέος παρουσιαστής της εκπομπής.

«Εμείς έχουμε πει ότι εδώ, αυτή είναι μια νέα σελίδα, ξεκινάμε, αλλά το μοτίβο δεν αλλάζει. Ξέρετε ότι η επικοινωνία μαζί σας είναι το βασικό για μας. Το βασικό αυτής της εκπομπής, το δομικό χαρακτηριστικό αυτής της εκπομπής. Αυτό το οποίο θέλουμε για να το συνεχίσουμε, είναι να είμαστε δίπλα στους πολίτες, να καταγράφουμε την επικαιρότητα, να την καταγράφουμε με ένα τρόπο που θα είναι ουσιαστικός. Εμείς έχουμε πει ότι είμαστε σοβαροί, δεν είμαστε σοβαροφανείς», επισήμανε ο Παναγιώτης Στάθης.

Καλημέρα Ελλάδα

