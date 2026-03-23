Καινούργιου: Σήμερα ήταν η πιο δύσκολή μου μέρα, δυσκολεύομαι πολύ – Μπορεί να μην αντέξω όσο πιστεύω

Με δυσκολία αποκάλυψε πως κατάφερε να βρίσκεται στο πλατό του “Super Κατερίνα”, η Κατερίνα Καινούργιου.

Η παρουσιάστρια, ετοιμάζεται να φέρει στον κόσμο το πρώτο της παιδί με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή το Πάσχα και πλέον, οδεύει στην τελική ευθεία.

“Εδώ είμαι ακόμη, δεν ξέρω για πόσο θα τα καταφέρω ακόμη. Σήμερα ήταν η πιο δύσκολη μου μέρα, δυσκολεύομαι πολύ. Είναι η τελευταία ευθεία που λέμε οπότε αρχίζεις λίγο και δυσκολεύεσαι. Όσο αντέξω. Μπορεί να μην αντέξω όσο πιστεύω, αλλιώς μετά έχω τους καλύτερους για να σας κάνουν παρεούλα”, είπε η Κατερίνα Καινούργιου στην έναρξη της εκπομπής την Δευτέρα (23/03).

Στη συνέχεια, ανέφερε: “Όσο μπαίνεις στον ένατο μήνα, που θα μπω την Τρίτη, δεν έχεις τόση όρεξη να φας”.

Κατερίνα Καινούργιου

