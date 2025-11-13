MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
MEDIA NEWS

Καινούργιου: Η εξομολόγησή της για το τάμα σε εικόνα της Παναγίας – “Μετά βγαίνουν τα αποτελέσματα και το τεστ μου ήταν θετικό”

|
THESTIVAL TEAM

Σε πελάγη ευτυχίας βρίσκεται η Κατερίνα Καινούργιου, η οποία την Κυριακή (09/11) ανακοίνωσε πως είναι έγκυος.

Για ακόμα μια φορά θέλησε να αναφερθεί, μέσα από την εκπομπή της στον Alpha, στα όσα έζησε το προηγούμενο διάστημα. Όταν προσευχόταν για την υγεία της μητέρα της, αλλά και για την ίδια, καθώς ήθελε πολύ να αποκτήσει ένα παιδί.

Το πρωί της Πέμπτης (13/11), η Κατερίνα Καινούργιου θυμήθηκε τα όσα έζησε στην Πάρο το περασμένο καλοκαίρι, όταν έμαθε πως είχε μείνει έγκυος. Δεν ξεχνάει ποτέ την προσευχή και το τάμα που έκανε σε εικόνα της Παναγίας.

«Θέλω να πω μια προσωπική μου εμπειρία. Το καλοκαίρι πήγαινα και προσευχόμουν πολύ συχνά στην Εκατονταπυλιανή στην Πάρο και για την μητέρα μου αλλά και επειδή ήθελα πολύ ένα μωράκι. Όταν πήγα να κάνω τις εξετάσεις για να δω αν είμαι έγκυος, στο διάστημα που περίμενα, πήγα να ανάψω ένα κεράκι. Εκείνες τις ημέρες ετοίμαζαν τον στολισμό για τον Δεκαπενταύγουστο», είπε αρχικά η Κατερίνα Καινούργιου.

«Όταν πήγα να βάλω το τάμα μου στην Εκατονταπυλιανή, μου είπαν να μη το βάλω εκεί, εγώ όμως, ήθελα να το βάλω εκεί. Εγώ επέμενα και με πιάνει μια κυρία εκεί μου είπε ότι όλες οι Παναγίες είναι ευλογημένες, οπότε βάλ’ το όπου θες.

Μου έκανε εντύπωση μια εικόνα με την Παναγία που είναι πιο εκεί, αλλά δεν κρατούσε βρέφος. Πάω εκεί, προσεύχομαι, βάζω το τάμα και μετά βγαίνουν τα αποτελέσματα και το τεστ μου ήταν θετικό. Όταν ξαναπήγα λοιπόν, ρώτησα τον ιερέα ποια Παναγία ήταν εκείνη και μου είπε ότι ήταν η Παναγία Δεομένη. Από τότε άρχισα να διαβάζω για διάφορες εικόνες της Παναγίας», συμπλήρωσε η Κατερίνα Καινούργιου.

Δείτε το βίντεο

Κατερίνα Καινούργιου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 15 ώρες πριν

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας: Η κλιματική κρίση είναι μια υγειονομική κρίση

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 3 ώρες πριν

Βορίζια: Στον Εισαγγελέα ο ανιψιός του Φ. Καργάκη για τη βόμβα στο σπίτι των Φραγκιαδάκηδων – Δείτε φωτογραφίες

LIFESTYLE 24 ώρες πριν

Σμαράγδα Καρύδη για Θοδωρή Αθερίδη: Δεν νιώθω ότι έχω δέσει τον γάϊδαρό μου μαζί του – Κανείς δεν είναι δεδομένος

ΥΓΕΙΑ 14 ώρες πριν

Πέντε τροφές με αποδεδειγμένη αντικαρκινική δράση

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 5 ώρες πριν

Τραγωδία στο Δαμάσι Λάρισας: 49χρονη εγκλωβίστηκε σε μηχάνημα φούρνου και σκοτώθηκε

LIFESTYLE 16 ώρες πριν

Μάνος Ιωάννου: Είμαι τρία χρόνια σε σχέση, αλλά δεν θέλω να κάνω οικογένεια