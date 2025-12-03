MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
MEDIA NEWS

Καινούργιου για Σίσσυ Χρηστίδου: Όταν είσαι μάνα και εκτίθεσαι στα media, καλό είναι να προστατεύεις τη δημόσια ζωή σου

|
THESTIVAL TEAM

Την τοποθέτησή της για τη συνέντευξη που παραχώρησε η Σίσσυ Χρηστίδου στο vidcast του Ανέστη Ευαγγελόπουλου, έκανε η Κατερίνα Καινούργιου.

Μέσα από την πρωινή της εκπομπή σήμερα (03/12), η παρουσιάστρια αναφέρθηκε με τα καλύτερα λόγια στον τρόπο με τον οποίο η συνάδελφός της χειρίστηκε δημόσια το θέμα του διαζυγίου της, σε σχέση με τα δύο της παιδιά και την ιδιωτική τους ζωή.

«Δεν είπε ότι δεν είναι κακό να φτιάχνεις τη ζωή σου αλλά, όταν ένας άνθρωπος εκτίθεται πολύ στα media και έχει και δυο αγόρια στην εφηβεία, καλό είναι όταν τα παιδιά σου και ειδικά όταν είσαι η μάνα όταν εκτίθεσαι, να προστατεύσεις τη δημόσια ζωή σου», είπε αρχικά η Κατερίνα Καινούργιου.

«Μπορεί να έχεις προσωπική ζωή αλλά δεν είναι ανάγκη να το ξέρει κανείς. Εγώ ξέρω ότι για την Σίσσυ δεν έχει υπάρξει υπονοούμενο για την προσωπική της ζωή. Δεν έχει πουλήσει παπαράτσι και εξώφυλλα με τον καινούριο ή τον ένα και τον άλλο. Πείτε με συντηρητική αλλά για μένα το προφίλ που έχει κρατήσει για μια μάνα δυο παιδιών -όχι ότι δεν έχει δικαίωμα- αλλά έχει προστατεύσει και την ίδια και τα παιδιά της και το ίδιο θέλω να πω και για τον πρώην σύζυγό της», πρόσθεσε.

«Δεν ξέρω πως θα μου τα φέρει ζωή και να μην λέω πολλά λόγια αλλά μακάρι να μείνω πολλά χρόνια με τον σύζυγό μου. Μπορεί να έχουμε διαφωνήσει τηλεοπτικά με τη Σίσσυ αλλά στο κομμάτι αυτό της βγάζω το καπέλο», κατέληξε στον σχολιασμό της η Κατερίνα Καινούργιου.

Κατερίνα Καινούργιου Σίσσυ Χρηστίδου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 19 ώρες πριν

Συναγερμός από τον BDI: Η Γερμανική οικονομία σε ιστορική πτώση

ΚΑΙΡΟΣ 22 ώρες πριν

Κακοκαιρία: Ήχησε το 112 σε Κέρκυρα και Αιτωλοακαρνανία – “Περιορίστε τις μετακινήσεις σας”

ΠΑΙΔΕΙΑ 10 ώρες πριν

“Hack the scam”: Ανοιχτή εκδήλωση στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας για τις ηλεκτρονικές απάτες

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 24 ώρες πριν

Άρης: Ολοκληρώθηκε η προετοιμασία των παικτών ενόψει ΠΑΟΚ – Δεν ανακοινώθηκε αποστολή

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 24 ώρες πριν

Έληξε ο αποκλεισμός του τελωνείου των Ευζώνων και της Παλαιάς Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Έδεσσας από τους αγρότες

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 5 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Έκλεισε απροειδοποίητα το συνεταιριστικό παντοπωλείο του Βίος Coop